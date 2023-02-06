中華電宣布5G資費有感升級方案 免費市話大加碼

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（中央社記者江明晏台北6日電）中華電信今天推出免費市話分鐘數加碼等5G資費優惠升級方案，是兩大電信合併案過關後，中華電首度調整5G資費。業界認為，中華電除了滿足多元客戶需求，也為鞏固市占龍頭寶座。

中華電信今天晚間發布新聞稿，宣布推出5G資費優惠升級方案，包括有感升級「市話免費分鐘數」、「行動上網流量轉贈加量不加價」、指定資費享「CHT Wi-Fi上網無限用」行動優惠內容。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前正式拍板通過「台台併」、「遠亞併」2大電信合併案，意味國內電信產業朝整合邁進一步；儘管目前傳出「台台併」生變，但電信產業終歸是資本密集的戰場，小業者退場後，5大電信很可能重回「三強鼎立」局面。

中華電董事長謝繼茂先前表示，主管機關通過競業的合併案後，市場競爭環境勢必有所改變，中華電有信心以5G網路及服務品質，持續在變動的環境下維持市場領先地位。

以用戶規模而言，統計至去年11月，中華電信總用戶數約為1100萬戶；台灣大有717.9萬戶、台灣之星268.2萬戶，若合併後，「新台灣大」用戶將衝上986.1萬戶；遠傳有713.4萬戶，合計亞太電信208萬戶，合併後的「新遠傳」將達921.4萬規模；三方市占率依序約是36%、33%、31%，用戶數其實都在千萬戶附近，實力伯仲之間。

5G開台大約2年半，電信業者努力吸引用戶升級5G，對平均每戶貢獻金額（ARPU）產生拉抬作用。若比較5G用戶規模，中華電5G用戶數為239.2萬戶，5G用戶成長快速的遠傳也有173.3萬戶，高於台灣大的146.8萬戶，而台灣之星則有67.5萬5G用戶，也與敬陪末座的亞太電27.9萬戶拉開距離；換言之，兩樁合併案拍板後，電信新三雄的5G用戶數均在200萬戶之上，實力也頗為接近。

中華電信今天宣布，5G全資費推出「免費市話分鐘數加碼贈」，全資費加碼10至120分鐘，最高達33%。以月租1399元為例，享有140分鐘（原110分鐘）免費市話分鐘數；最高月繳2699元，免費市話分鐘數達600分鐘。

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中華電信5G月繳999元以上即享免費CHT Wi-Fi上網公眾熱點，原月繳1399元以上資費，在各大超商、咖啡廳、速食店、機場、旅館等公共場域選用中華電信提供Wi-Fi上網，等同於申辦中華電信5G即送公眾熱點Wi-Fi。

此外，申辦5G月繳1599元以上即享「流量轉贈加量不加價」，最高可轉贈行動流量達65GB，可轉贈給其他中華電信行動門號，等同流量轉贈升級加量最高達30%，除可分享給需要更多上網使用量的親朋好友，也可有效管理家庭成員使用行動門號的費用成本。（編輯：張良知）1120206