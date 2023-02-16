中華電5G專網建功 助高流、中鋼發展智慧應用

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（中央社記者江明晏台北16日電）中華電信積極投入5G建設，參與高雄流行音樂中心及中鋼的5G企業專網建設，協助發展創新5G智慧娛樂及智慧製造垂直應用，開創文化展演新型態與協助智慧製造數位轉型。

中華電信今天發布新聞指出，陸續為國內製造、文創及醫療等產業打造5G專網，透過5G企業專網的導入，善用5G特性，支撐文創產業創作虛實整合的展演新型態，也協助製造業推動智慧監測與智慧製造等應用，加速推動產業升級。

高雄流行音樂中心為南台灣首座專門為流行音樂興建的專屬場館，在文化部與高雄市政府的支持下，也成為國內領先投入5G展演應用的指標場域之一。

去年11月，高雄流行音樂中心委託中華電信打造5G專網為基礎，搭配高流場館高規格硬體，以及進駐廠商的創新技術，共同打造5G科技虛實演唱會「高流未來趴」，提供台灣首次最大規模的虛實整合演出。

中鋼也由中華電信協助導入5G企業專網技術，並打造5G智慧軌道運輸應用，提供長達900公尺鋼渣運輸軌道的即時監測，與接渣作業的遠程控制應用，避免防範工安意外發生，透過危險作業遠程操控，可大幅降低鋼鐵業的高熱、噴濺等工安風險。

中華電表示，參與高流及中鋼的5G企業專網建設應用實例的成功，展現5G發展已逐步與民眾生活結合，並與產業升級的推動密不可分。在結合政府政策支持、民間企業投入與電信業者協助下，5G垂直應用在各領域將會有更多殺手級應用產生。（編輯：張良知）1120216