中華電5G成果輸出海外 攜手泰國國家電信交流

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（中央社記者江明晏台北20日電）中華電信與泰國國家電信（NT）聯手在曼谷舉行研討會，針對數位化策略轉型與5G智慧解決方案交流，同時有望開拓更多的商機與合作機會。

中華電信與泰國國家電信（NT）繼2022年9月順利協助泰達電在泰國邦浦工業區一廠導入5G企業專網後將再度聯手，自今天起在泰國國家電信曼谷總部舉行為期二日的「數位化策略轉型與5G智慧解決方案」研討會，這也是兩家國家級電信公司於2021年12月簽署5G企業專網合作意向書（MOU）後再一次合作。

研討會由中華電信國際電信分公司總經理吳學蘭率隊帶領來自中華電信總部策略單位、資訊分公司、網路分公司及國際分公司等各領域專家，與泰國國家電信交流，藉此機會洞悉泰國當地5G市場的發展現況及客戶需求，期望開拓更多的商機與合作機會。

吳學蘭表示，數位轉型及智慧方案應用已是全球近年來重要的發展趨勢，同時也為國家GDP成長、國際競爭力強化等帶來可觀的貢獻。中華電信除率先於2022年完成3年策略轉型，帶動公司營收、獲利雙成長外，也持續了解公部門及各產業需求，協助政府、機構和企業進行轉型，以加速應用及引入各種創新的智慧解決方案。

中華電信以5G、AIoT應用及人工智慧（AI）、大數據、雲端等服務為基礎，與台灣各大軟、硬體品牌廣結盟，型塑各產業生態圈，打造各產業整體智慧應用解決方案，本次研討會主題涵蓋智慧政府，智慧城市、智慧交通、智慧醫療、智慧製造、智慧能源及中華電信自行研發的CHTCityOS管理平台等。（編輯：翟思嘉）1120220