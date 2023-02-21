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談台灣5G滲透率 遠傳：居全球前段班

2023/2/21 20:49
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（中央社記者江明晏台北21日電）台灣5G開台2年半，遭質疑用戶滲透率太慢，遠傳總經理井琪今天表示，以各國5G上市第10個季度的基礎來比較，台灣5G滲透率僅次於香港，為全球第二，發展速度一點都不慢，居全球前段班。

遠傳今天舉行記者會，宣布攜手基層醫療兩大協會啟動「5G遠距診療2.0」。井琪受訪時表示，台灣5G滲透率成長速度，實質上是位居全球前段班，相較國際發展並沒有落後，發展速度一點都不慢。

根據GSMA數據，在同樣5G上市第10個季度，也就是開台2.5年，台灣滲透率35.31%，僅次香港的50.14%，為全球第二，更優於中國的29.26%、日本29.01%、南韓28.21%、新加坡25.74%、美國12.07%及澳洲15.87%。

至於5G吃到飽門檻目前落於新台幣1399元是否太高，她表示，1399元還包括手機補貼，基本上和單門號4G資費差不多，且5G多了頻譜成本。

井琪表示，4G吃到飽的用戶，網路數據使用量差距大，但費用差距不大，其實也不公平，以環保的角度，用戶使用夠用的數據量，才是永續的作法。

針對電信產業界可能走向新三雄時代，井琪指出，三大業者規模差不多，將成為恐怖平衡，但預料競爭會是良性的，畢竟以前的殺價是不理性，電信業要靠規模經濟來支撐，已相當辛苦。（編輯：張良知）1120221

#井琪
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