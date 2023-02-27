MWC大展 和碩攜微軟秀5G智慧工廠專網系統

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）代工廠和碩今天宣布攜手微軟（Microsoft）打造全新5G智慧供應鏈，5G核心網路應用在智慧工廠，今天在西班牙巴塞隆納舉行的世界行動通訊大展（MWC Barcelona 2023）首次發表。

和碩上午透過新聞稿指出，去年與台灣微軟合作，展示台灣首台可攜式5G企業移動專網，今年和碩再度與微軟合作，使用自主研發的5G開放式無線電接取網路（O-RAN）產品，結合人工智慧物聯網（AIoT），搭配微軟的Azure Private 5G Core （AP5GC）服務，相關方案已應用在和碩新店廠，今天也在MWC大會中首次發表。

和碩指出，相關方案提供邊緣運算和網絡管理等功能，可提升工廠生產效率，預計將把相關經驗整體導入和碩全球工廠，奠定5G燈塔工廠基底，打造智慧供應鏈。

和碩聯合科技第六事業群總經理馮震宇指出，和碩與台灣微軟在5G O-RAN上已進行多項合作計畫。和碩目標是持續提升5G O-RAN產品性能結合人工智慧與邊緣運算，建構5G專網的垂直應用，期望快速複製與分享自家5G智慧工廠經驗，並布建到海外工廠甚至擴展到其他各產業，提升台灣製造業競爭力。（編輯：黃國倫）1120227