經濟部組台灣隊前進MWC 大秀產業5G能量

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（中央社記者蘇思云台北27日電）世界行動通訊大會（MWC）在西班牙揭幕，經濟部今天表示，今年再度籌組台灣館，帶領17家廠商回歸重要展會，更首次展示台灣自主研發的5G端到端專網系統，大秀產業5G能量，盼爭取國際商機。

全球科技界矚目的「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress，MWC）在西班牙巴塞隆納當地時間2月27日盛大開幕。根據全球行動通訊系統協會（GSMA）表示，今年展會人潮預計回升到疫前至少8成。因此，經濟部工業局今年再次籌組台灣館，帶領17家台灣廠商實體回歸展會。

經濟部晚間透過新聞稿指出，台灣館以「台灣5G開放網路架構生態鏈」為主題，集結從晶片、終端、基地台、傳輸設備、核心網路至系統整合方案等業者，向全球展現台灣是全球5G電信商最佳的合作夥伴，更首次展現台灣自主研發的5G端到端專網系統，希望共同爭取歐美電信大廠與大型系統整合商等國際客戶。

包含和碩聯合、明泰科技、仁寶電腦、鈺登科技、新漢科技、優達科技、台林電通與緯穎科技等廠商，展示從終端、基地台、傳輸等各式設備，提供買主一站式購足的產品。

經濟部指出，在5G專網系統應用整合與軟體實力展上，伸波通訊展示5G專網智慧工廠解決方案，泰雅科技也結合廣達電腦、譁裕實業、信曜科技、円通科技等，聯手展出全球第一套異質5G專網及智慧管理平台。

經濟部也在台灣館舉辦國際合作交流酒會，中華電信共襄盛舉，邀請潛在買家到台灣館交流，以增進台灣廠商與國際買主的關係。（編輯：趙蔚蘭）1120227