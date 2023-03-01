中華電攜手諾基亞 簽6G合作備忘錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華電信與全球電信設備製造商諾基亞在MWC完成簽署5G技術演進及6G合作備忘錄。圖左為中華電總經理郭水義、左2為執行副總經理林榮賜。（中華電提供）中央社記者江明晏傳真 112年3月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信今天宣布，與電信設備製造商諾基亞在MWC完成簽署5G技術演進及6G合作備忘錄，延續雙方5G策略合作，推進台灣5G網路邁向下一個Beyond 5G新階段。

中華電信今天發布訊息指出，與諾基亞在西班牙巴塞隆納2023「全球行動通訊大會」（MWC）簽署5G技術演進及6G合作備忘錄。

中華電指出，在「5G Advanced/6G新世代網路」方面，雙方將擴大網路新技術合作範疇，提升網路部署與服務提供的彈性與自動化，提供全新的使用體驗和服務；在「5G企業專網關鍵技術」方面，將進一步探索超可靠低延遲通信技術（URLLC）的全球經驗和案例，以利5G企業專網產業生態的擴大推動。

在「網路轉型與ESG」方面，雙方將更緊密合作探索能源效率、網路轉型和工業數位化等ESG關鍵指標，透過高能源效率（power efficiency）硬體和軟體的聯合試驗與先進的組網架構（如C-RAN），實現節能減排、環境永續的ESG目標。

中華電信總經理郭水義表示，諾基亞與中華電信深化合作，助力中華電信領航台灣5G網路技術與品質前進，驅動創新智慧應用的蓬勃發展，並實踐環境永續、綠色節能政策。中華電信在台灣5G首選品牌的基礎上，將持續推動網路技術演進與應用服務的能量提升。

本次代表中華電信與諾基亞簽署合作備忘錄的執行副總經理林榮賜表示，中華電信全力推動5G建設與新世代網路發展，並提前布局Beyond 5G/6G演進，透過諾基亞先進的技術與設備，結合中華電信厚實的寬頻通訊網路與研發能量，帶動台灣產業創新升級。

展望未來，中華電信表示，將持續精進5G網路，運用高效節能設備、導入B5G演進技術、擴大垂直創新應用，落實推動「永續+5G+創新轉型」的策略主軸，迎向新局。（編輯：張均懋）1120301