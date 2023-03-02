中華電與愛立信簽MOU 推進5G演進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北2日電）中華電信今天宣布，與電信設備商愛立信簽署5G Advanced/6G合作備忘錄，深化雙方5G策略合作，攜手領航推進台灣5G網路邁向下一個Beyond 5G新階段。

中華電信今天宣布，與電信設備商愛立信在3月1日於西班牙巴塞隆納2023「全球行動通訊大會」（MWC）簽署5G Advanced/6G合作備忘錄。

中華電信總經理郭水義表示，愛立信積極投入與中華電信的5G合作，進行中的5G SA架構演進和即將帶來的網路切片功能，都使得5G創新應用有更多想像與期待。在雙方多年合作基礎下，中華電有信心持續領航5G發展，攜手推動B5G新世代網路演進，創造新成長動能。

愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁柯瑞東（Chris Houghton）表示，行動網路目前為全球超過60億人口提供連接，且此數字仍不斷增長當中，相信連網是實現數位化與培養數位技能不可或缺的關鍵。通過與中華電信的合作，期待透過5G及先進連網技術提高企業生產力，帶動整體產業與社會的數位化，共同創造永續的未來。

展望未來，中華電信表示，將持續精進5G網路，運用高效節能設備、導入B5G演進技術、擴大垂直創新應用，落實推動「永續+5G+創新轉型」的策略主軸，迎向新局。

中華電信日前也宣布與電信設備製造商諾基亞在MWC完成簽署5G技術演進及6G合作備忘錄，延續雙方5G策略合作。（編輯：黃國倫）1120302