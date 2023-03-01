台灣大加入TIP聯盟 拓全球5G專網生態圈

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（中央社記者江明晏台北1日電）台灣大哥大今天宣布，成為全台首家與工研院TIP Community Lab合作進行5G OpenRAN整合驗測、更是國內第一家將工研院TIP 標章列為選商條件的科技電信公司，有助拓展全球5G 專網生態圈。

全球行動通訊大會（MWC）在西班牙巴塞隆納舉行，在經濟部工業局支持下，台灣大哥大今天與工研院及國際開放架構組織Telecom Infra Project（TIP），於MWC台灣館共同舉行國際記者會，宣布台灣大成為全台首家與工研院TIP Community Lab合作進行5G OpenRAN（開放式虛擬化無線存取網路）整合驗測，更是國內第一家將工研院TIP 標章列為選商條件的科技電信公司。

5G時代考量彈性採購、多元功能系統要求與降低建置成本等需求，OpenRAN（開放式虛擬化無線存取網路），亦即開放架構方案將獲更多電信商投入採用，過去台廠在網通產業累積眾多產品製造與系統解決方案相關經驗，但需要一張入場券，加速標準化測試，進入5G OpenRAN市場。

台灣大表示，攜手工研院引薦廠商取得TIP標章認證、獲取官方測試報告，未來合作銷售5G OpenRAN設備的廠商經台灣大協助，通過工研院驗測完成後，即可成為供應商夥伴，有助於台灣大提升5G專網組網速度與適用場景，以優質設備提供5G專網上下游產業鏈聚合測試，擴大5G專網生態圈。

台灣大哥大技術長郭宇泰受工研院邀約，參與「開放架構的測試與驗證」國際論壇並發表演說。郭宇泰指出，5G開放網路架構的發展讓台灣大能從眾多供應商中選擇最佳產品，提供創新的解決方案，目前已經看到第一批獲得TIP認證的產品正在商轉測試，台廠如雲達科技的OpenRAN產品已於去年底獲TIP標章後，預計將成為台灣大5G專網供應商之一，未來台灣大將攜手更多合作夥伴。

國際開放架構組織TIP集結全球一線電信商、系統整合商與設備商，共同推展開放網路架構，期能打破壟斷，創造電信設備多元採購，以降低電信商基礎建設成本，加速全球5G網路普及，成員包含Vodafone、Telefonica、BT、德國電信等歐洲主要電信運營商等國際企業。

經濟部工業局為抓住為台廠產業翻升的機會，於2020年即設立全台首座符合國際商規的「5G開放網路驗測平台」，2021年成為TIP亞太第一座可執行標章驗測的實驗室，台廠設備只要透過座落於新竹工研院的台灣TIP社群實驗室（TIP Community Lab）驗測，經審核認可，即可獲得「TIP標章」，推薦給TIP國際電信或系統整合業者會員作為採購對象。（編輯：黃國倫）1120301