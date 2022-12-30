去年科技研發經費成長逾14% 占GDP比率創新高

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（中央社記者張璦台北30日電）國科會今天公布「110年全國科技動態調查」指出，民國110年全國研發經費及研發人力雙雙維持成長，其中全國研發經費為新台幣8206億元，較109年成長14.2%，且研發經費占GDP比率續創新高，達3.77%。

國科會指出，110年全國研發經費中，以經費來源面進行觀察，來自民間部門（包含企業、高等教育、私人非營利及國外部門）研發經費為6963億元，較109年成長16.4%；來自政府部門研發經費為1243億元，成長3.1%；民間部門研發經費占全國研發經費的比率為84.9%。

國科會分析，110年因應後疫情零接觸經濟下AIoT、5G及遠距商機等發展趨勢，各國對高階產品需求擴增，台灣半導體相關產業鏈研發持續挹注，因此來自民間部門的研發經費在110年呈現較大幅度的成長。

國科會表示，企業部門向來是台灣研發主力，隨全球對半導體產品需求持續攀升，帶動企業投入研發，110年企業研發經費較109年成長16.6%。

觀察不同企業規模的研發趨勢，國科會指出，台灣企業研發逐漸朝向大企業集中，也就是企業規模愈大、研發能量愈強；同時，科學園區匯聚積體電路、電腦及週邊、通訊、光電、精密機械及生物技術等廠商，為國內高科技產業發展基地，由於近年半導體等高科技產業持續發展，科學園區廠商執行研發經費占全體企業比重有逐年提高之勢。

國科會表示，110年研發經費成長率及研發經費占GDP比率，呈現高成長態勢，在後疫情時代，科研能量的發展仍存在諸多考驗，全國科技動態有助於各部門滾動調整不同層面的研發策略，並精進各項資源分配、布局規劃及人力結構，進而蓄積台灣科研創新的基礎，有效提升國家科研能力及產業競爭力。（編輯：楊凱翔）1111230