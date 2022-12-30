中華電動員近千人備戰跨年 3大晚會設攤邀民眾體驗

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圖為中華電信工程人員在跨年熱門地點布建行動基地台。（圖取自facebook.com/CHTdoctor）

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（中央社記者吳家豪台北30日電）迎接2023年，中華電信在全台熱門跨年地點布建千台以上最新型高效能基地台、動員近千名工程人員，並將參與桃園、台南及高雄3地跨年晚會現場設攤活動，展出各項業務。

中華電信發布新聞稿說明，從12月31日下午4時起，在桃園高鐵站前廣場、台南市政府永華市政中心西側廣場、高雄統一夢時代廣場跨年晚會現場設置業務體驗攤位，邀請民眾體驗MOD和Hami Video跨年專區的即時轉播。

在活動現場以手機下載Hami Video APP並輸入優惠序號，可享運動館3天免費體驗；透過中華電信5G傳輸速度體驗Google One服務等指定任務，還能再獲精美禮品。

此外，中華電信MOD、Hami Video推出「2023衝跨年」LIVE轉播專區，網羅台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東等全台跨年節目。

在高雄跨年亞灣未來市演唱會，中華電信獨家提供多視角HD高畫質轉播，包括「全知視角」、「進行式舞台」、「未來式舞台」和「搖滾視角」，運用5G低延遲技術，觀眾可隨時切換不同角度欣賞港都跨年晚會及煙火秀。

MAYDAY FLY TO 2023五月天線上跨年演唱會諾亞方舟10週年特別版，也將於跨年夜晚上10時45分，在MOD、Hami Video直播；客戶與MOD「2023衝跨年」專區合照，還可抽五月天簽名好禮。（編輯：張均懋）1111230