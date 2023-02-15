花東鐵路全線雙軌化 劉櫂豪督促2027年如期通車

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民進黨立委劉櫂豪（中）15日表示，交通部告知他花東鐵路雙軌化預計3月中旬動工，他會持續督促交通部加速辦理後續建設，目標2027年10月如期如質通車。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月15日

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）立委劉櫂豪今天表示，交通部告知他，花東鐵路雙軌化預計下個月動工，預計2027年10月通車，他將會持續督促工程如期如質完成。

劉櫂豪發布新聞稿表示，花蓮至台東知本間長162.5公里鐵路，目前僅49.85公里完成雙軌化，約30.67％，車輛行駛常需待避對向來車。因此，尚有112.65公里需完成全面雙軌化，通車後將會增加行駛班次，預計單向每小時可開出6班至8班列車。

同時，工程也將改善部分彎道情況，屆時台東至花蓮區間對號列車行車時間也將再縮短。

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劉櫂豪表示，他擔任立委以來積極推動台東交通建設，尤其是鐵路，2012年上任立委即推動花東鐵路瓶頸路段雙軌化暨電氣化工程，2014年花東鐵路電氣化完工後，他立即爭取南迴鐵路電氣化計畫，並於2020年12月通車。2017年前瞻基礎建設計畫將花東鐵路全面雙軌化計畫納入特別預算編列新台幣410億餘元辦理，期待花東鐵路全面雙軌化完工後，提高東部鐵路運能，解決一票難求問題。

劉櫂豪表示，交通部告知他，花東鐵路全面雙軌化工程歷經多年規劃、環評，預計3月中旬動工，他會持續督促交通部加速辦理後續建設，目標2027年10月如期如質通車。（編輯：郭諭儒）1120215