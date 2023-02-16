228連假省道車潮以旅遊為主 估24日下午起湧現

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（中央社記者余曉涵台北16日電）公路總局今天表示，228連續假期預估將以前往觀光風景區旅次為主，預計在24日下午就會陸續車潮，共有24處省道路段容易車多壅塞。

228連續假期從2月25日起至2月28日，交通部公路總局今天發布新聞稿表示，這次連假預計將以前往觀光風景區旅次為主，預估本次連續假期車潮將自2月24日下午起出現，觀光旅遊車潮將於2月25日至2月28日全日於各大觀光風景區湧現，返回工作地車潮則預計自2月27日下午起至2月28日出現。

公路總局指出，預測這次連假期間省道易壅塞路段共24處，包含地區主要幹道如台9線蘇花路廊、南迴公路及麻里巴橋路段、台1線水底寮到楓港路段、台61線鳳鼻到香山路段、竹南及中彰大橋路段等。

銜接高速公路路段如：台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山到五甲系統路段等。

重要觀光風景地區鄰近路段如台2線萬里到大武崙路段及福隆路段、台2線及台2乙線關渡到淡水路段、台3線桃園大溪路段及苗栗大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店到烏來路段、台14甲線霧社到清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線楓港到墾丁路段等。

公路總局說，將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

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在公共運輸疏運方面，公路總局表示，已請各客運業者籌備充足運能以滿足旅客返鄉出遊旅運需求，為鼓勵民眾搭乘客運，228連假期間推出多項公共運輸優惠措施，像是搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠，持電子票證搭乘48條台灣好行路線可享半價優惠，

此外，凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠；針對東部區域亦提供加碼優惠措施，購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享北宜、北花國道客運來回票4人同行1人免費，回程總票價再折抵新台幣200元，另有「在地有腳」租賃優惠。（編輯：龍柏安）1120216