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北市少子女化計畫增1.5億 總經費近8成教部負擔

2023/2/16 21:38
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（中央社記者陳婕翎台北16日電）台北市111學年第2學期增加補助私立幼兒園學費差額，少子女化計畫經費自籌款再增加新台幣1.53億元，教育部強調，台北市少子女化計畫總經費近8成仍是中央負擔。

台北市政府教育局自111學年第2學期增加辦理私立幼兒園教育扶助差額補助方案，對就讀一般私立幼兒園的幼兒提供額外補助。教育部國教署今天晚間發布新聞稿說明，教育部依台灣少子女化對策計畫原則，微調台北市政府的自籌款。

微調後，教育部仍負擔台北市執行少子女化計畫高比率的經費。國教署進一步說明，以111學年度少子女化計畫的幼兒補助經費為例，扣除準公共墊高費用後，台北市所需經費約新台幣59億元，原配合款約11.76億元，其餘47.24億元由教育部補助。

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國教署表示，經微調增加台北市政府自籌款後，北市自籌經費增加1.53億元，合計自籌經費為13.29億元，教育部補助仍高達45.71億元（約77%）。因此，台北市少子女化計畫整體經費高比率仍由教育部支付，減輕家長經濟負擔。

行政院107年7月核定台灣少子女化對策計畫，對於2至6歲幼兒採取全面照顧策略，同時採提高、拉齊、補不足的原則，希望達到全國6歲以下幼兒不因所在縣市而有差異，都能受到政府照顧。（編輯：李亨山）1120216

#教育部
#台北市
#國教署
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