海科館成功繁殖漢氏勞綿蟹 台灣首例

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國立海洋科技博物館最近成功繁殖一隻素有「海中的舉重選手」之稱的漢氏勞綿蟹，幼蟹雙足伸展後只約0.8公分。海科館說，這是台灣首例。（海科館提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆17日電）國立海洋科技博物館最近成功繁殖素有「海中的舉重選手」之稱的漢氏勞綿蟹。海科館說，這是台灣首例。

海科館今天發布新聞稿表示，館內是養殖與復育重要基地，也是研究人員研究海洋生物與生態研究的場域，研究物種達320種。近期，館內的漢氏勞綿蟹卵孵化後經1個月變態期的照顧，研究人員終於繁殖成功1隻雙足伸展後只約0.8公分的幼蟹，這是台灣的首例。

海科館說明，漢氏勞綿蟹生活在8至150公尺深的淺層海域，偶而會在台灣的東北角及高屏海域隨著食用螃蟹一起被捕獲，算是常見的螃蟹種類，只是較無食用價值，因此一般民眾不會特別留意，但其實仔細觀察，牠有非常特殊的生態行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

海科館表示，成體的漢氏勞綿蟹在堅硬外殼上會佈滿一層細毛，整隻看起來毛茸茸的感覺，在海中就像是顆長滿海藻的石頭，大螯前端鮮豔，像是擦了粉紅色指甲油，並從小就會用海綿、貝殼或小石頭背負於殼上，用來偽裝自己，因此有「海中的舉重選手」稱呼。

此外，牠可依自身的大小和形狀，選擇及修剪合適自己身形的海綿，也因外殼毛茸茸及背負海綿的特殊行為，有「綿蟹」稱呼。（編輯：李錫璋）1120217