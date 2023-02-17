更多編輯台推薦新聞：
Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠
科技

Bing聊天機器人瘋狂示愛還想成為人類 紐時專欄作家嚇到失眠

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例
科技

國輻中心救蜜蜂 破解病毒結構助開發天然藥物創全球先例

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世
娛樂

刺激1995電影中海報美女 美國女星拉寇兒薇芝逝世

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

海科館成功繁殖漢氏勞綿蟹 台灣首例

2023/2/17 12:58（2/17 14:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立海洋科技博物館最近成功繁殖一隻素有「海中的舉重選手」之稱的漢氏勞綿蟹，幼蟹雙足伸展後只約0.8公分。海科館說，這是台灣首例。（海科館提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年2月17日
國立海洋科技博物館最近成功繁殖一隻素有「海中的舉重選手」之稱的漢氏勞綿蟹，幼蟹雙足伸展後只約0.8公分。海科館說，這是台灣首例。（海科館提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年2月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈如峰基隆17日電）國立海洋科技博物館最近成功繁殖素有「海中的舉重選手」之稱的漢氏勞綿蟹。海科館說，這是台灣首例。

海科館今天發布新聞稿表示，館內是養殖與復育重要基地，也是研究人員研究海洋生物與生態研究的場域，研究物種達320種。近期，館內的漢氏勞綿蟹卵孵化後經1個月變態期的照顧，研究人員終於繁殖成功1隻雙足伸展後只約0.8公分的幼蟹，這是台灣的首例。

海科館說明，漢氏勞綿蟹生活在8至150公尺深的淺層海域，偶而會在台灣的東北角及高屏海域隨著食用螃蟹一起被捕獲，算是常見的螃蟹種類，只是較無食用價值，因此一般民眾不會特別留意，但其實仔細觀察，牠有非常特殊的生態行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

海科館表示，成體的漢氏勞綿蟹在堅硬外殼上會佈滿一層細毛，整隻看起來毛茸茸的感覺，在海中就像是顆長滿海藻的石頭，大螯前端鮮豔，像是擦了粉紅色指甲油，並從小就會用海綿、貝殼或小石頭背負於殼上，用來偽裝自己，因此有「海中的舉重選手」稱呼。

此外，牠可依自身的大小和形狀，選擇及修剪合適自己身形的海綿，也因外殼毛茸茸及背負海綿的特殊行為，有「綿蟹」稱呼。（編輯：李錫璋）1120217

#漢氏勞綿蟹
#海科館
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族