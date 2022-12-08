全球首例 水試所攜史丹佛記錄太平洋黑鮪產卵洄游

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（中央社記者楊淑閔台北8日電）水試所今天發布，與美國史丹佛大學合作，運用衛星標識，完成3尾太平洋黑鮪成魚產卵洄游紀錄，為全球首例，其日夜活動水深有異，可供國際漁業組織及國內復育計畫使用。

行政院農業委員會水產試驗所發布新聞指出，北太平洋鮪類及似鮪類國際科學委員會（ISC）2022年有關太平洋黑鮪資源評估報告指出，近幾年產卵母魚族群量雖然逐漸恢復，但整體資源量仍處於過漁狀況，且有持續性過漁跡象。

水試所也提及，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）經科學家評估後確認，資源衰退的主要壓力來自捕撈幼魚的漁業；為進一步了解太平洋黑鮪產卵洄游特徵與生態習性，水試所經歷5年努力，2021年5月成功將彈脫型衛星標識記錄器配置在3尾太平洋黑鮪成魚上。

這3尾體重分別約為200、300、180公斤，標識器依序歷經53天17小時、13天4小時，以及60天16小時後彈脫，累計記錄時間達127天13小時。

記錄範圍從台灣東部外海經日本沖繩島至北海道南部海域，直線移動距離長達3000公里以上，太平洋黑鮪日夜移動有顯著差異，夜間棲息在水深200公尺以內的溫躍層，白天則多半活動於300至500公尺深的海域。

水試所並說，這次的研究成果是全球首度記錄太平洋黑鮪產卵洄游行為特徵，可做為漁業管理資源評估的重要參考。

農委會漁業署表示，目前國內規定捕撈的魚體體重為30公斤以上，實際上則以上百公斤為主。

水試所說明，太平洋黑鮪是國內中小型延繩釣漁船季節性捕撈的高經濟魚種，每年4到6月在東部及東南海域漁獲的黑鮪皆已達性成熟階段（6歲以上），以成魚為主，研究發現可供漁業署或是WCPFC運用於復育計畫上。漁業署補充，可經由WCPFC相關科學會議平台提供。

水試所長陳君如說明，除了保育海洋中的太平洋黑鮪，日本已完成人工繁殖飼養太平洋黑鮪，先將捕撈的幼魚養成成魚後繁殖產卵，再育成成魚；水試所過去也曾與恆春業者就黃鰭鮪進行過類似試驗，但因幼魚受驚嚇會想游離，池子的水泥牆體硬，游速又快，撞擊後死亡，因而沒能成功。

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水試所海洋漁業組長葉信明說，日本對黑鮪習性進行觀察，使用圓形池飼養，周圍並打氣泡讓幼魚不會往水泥壁游去，避免上述致死狀況發生。人工養殖的脂肪較多，日本已打造品牌內銷高級餐廳及外銷美國；另外，日本也在墨西哥發展人工繁殖黃鰭鮪。

太平洋黑鮪3歲魚即可達性成熟，主要產卵場有二，其一為西北太平洋菲律賓海的沖繩延伸至台灣東部海域，產卵季節為4月中旬至7月初；另一為日本海南部，產卵期為6月中旬至8月初。（編輯：管中維）1111208