水試所研究紅藻有成 可開發成骨質保健、美肌品

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北1日電）水試所今天表示，水試所最新紅藻加值應用技術研究，從麒麟菜當中的成分找到開發骨質保健品素材，並從紅葡萄藻發現機能性物質，可作為開發肌膚保養品使用，可望技轉生產上市。

行政院農業委員會水產試驗所所長陳君如告訴中央社記者，「紅藻加值應用技術」近期有成果，包含以上兩項發現，對愛喝咖啡、茶的人，若怕中老年以後骨質疏鬆，可作為業者用於開發骨質保健產品素材使用；另一項則可作為開發肌膚保養產品素材運用。

水產試驗所約僱技術員易琮凱接受中央社記者電話訪問時說，他研究發現，海產店常用於做涼拌沙拉的麒麟菜，當中的海藻鈣可促進造骨細胞表現與礦化，以及當中的活性胜肽、硫酸多醣等可以抑制噬骨細胞分化成熟，所以可以作為開發骨質保健產品的素材使用。

他並說，目前已進行人類癌化細胞的體外細胞實驗，還有老鼠實驗，預計再一年時間解析運作機制；未來取得技轉的業者若要用於開發「健」字號保健食品，則要做人體試驗。

紅葡萄藻方面，他說，因為含有類蕈孢素胺基酸、植物鞘氨醇等成分，可以阻止黑色素細胞堆積，並加速已生成堆積的黑色素細胞的代謝，所以可以保護肌膚、改善暗沉，作為開發肌膚保養品素質運用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

試驗進度方面，他說明，目前已進行人類的纖維母細胞、角質細胞的體外細胞試驗，以及進行老鼠的黑色素細胞的體外細胞試驗，預計再2年時間完成解析運作機制的試驗。

易琮凱重申，但是上述兩種紅藻直接食用，上述試驗發現的相關效果不會那麼大，或是沒有效果，因為人體沒辦法分解藻類這類成分，因而不能有效利用；水試所研究的技術透過水解、萃取方式精萃，讓人體可以吸收產生功能。（編輯：管中維）1110801