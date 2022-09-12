讓牛羊甲烷減排逾半 水試所盼再3年量產海門冬

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水試所指出，全球於2016年發現飼料添加1%的乾燥海門冬，牛、羊甲烷排放可少5到9成不等，2022年初僅一家澳洲新創業者上市相關產品，水試所投入研究，預計3年後能人工量產。（水試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年9月12日

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）水試所今天表示，全球於2016年發現飼料添加1%的乾燥海門冬，牛、羊甲烷排放可少5到9成不等，今年初僅澳洲推出產品，水試所去年率全國之先投入研究，預計3年後能人工量產。

行政院農業委員會水產試驗所發布新聞指出，已投入可減少畜牧業牛、羊排放甲烷的海藻海門冬人工養殖技術。中央社記者電話訪問水試所東港生技研究中心助理研究員許自研，他表示，去年提出的計畫為4年期，進度與原規劃相當，期望再3年完成。

許自研指出，二氧化碳、甲烷的產生及排放是氣候變遷惡化的主因，且甲烷的溫室能力是二氧化碳的數十倍，而全球畜牧業養殖頭數龐大，甲烷的排放如何減少受到關注，國際約在2016年發現海藻海門冬有此作用，若在飼料添加1%的乾燥海門冬，可讓綿羊減少甲烷排放5成以上，對乳牛及肉牛並可減少8、9成以上。

至於相關原理，他說明，牛胃裡有產甲烷菌，消化牧草、飼料時會產生甲烷，而海門冬裏的溴化物可以截斷代謝過程，減少甲烷的產生，但是不會影響消化、吸收，並讓吸收更好。

他並說，全球牛隻養殖頭數10億隻以上，如何減少甲烷排放，吸引全球5家以上業者投入研究，分布在荷蘭、夏威夷、美國、澳洲等地，因為可以減少畜牧業的碳稅支出，商機龐大，迄今於今年初有一家澳洲新創業者上市相關產品。

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關於水試所目前的研究進展，他說，初步調查時發現，國內海門冬的野外分布相當零散，東北角、澎湖、小琉球、恆春半島皆可發現其族群，但是數量不豐富，又會隨著季節消長，而採集種原後，已進入實驗階段，進程與規劃相當，但是關鍵技術不便透露。

水試所補充，除測定台灣種群抑制甲烷排放的有效成分含量外，同時進行人工繁養殖試驗，瞭解在人工環境下，溫度、光照、鹽度與營養鹽等各項條件對其成長的影響，後續將依據自然生態環境設計合適的養殖槽，期望早日建立人工量產模式。（編輯：管中維）1110912