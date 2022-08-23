更多編輯台推薦新聞：
米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選
生活

米其林必比登推薦名單首納台南高雄 4都59家新入選

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
國際

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠
運動

仙台育英高中甲子園稱霸 日本東北106年來首次奪冠

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看
生活

開學後同學確診我可以上課嗎？9/12防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

國寶魚棲地檢出塑膠微粒 雪霸處研商是否長期監測

2022/8/23 19:32（8/23 20:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環保團體綠色和平調查發現國寶魚「櫻花鉤吻鮭」棲地受微塑膠污染。雪霸國家公園管理處23日則表示，將與專家學者研商是否將塑膠微粒研究列入國寶魚棲地長期監測。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月23日
環保團體綠色和平調查發現國寶魚「櫻花鉤吻鮭」棲地受微塑膠污染。雪霸國家公園管理處23日則表示，將與專家學者研商是否將塑膠微粒研究列入國寶魚棲地長期監測。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 111年8月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）綠色和平調查台灣6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染，其中包括櫻花鉤吻鮭。對此，雪霸國家公園管理處指出，將與專家學者研商是否將塑膠微粒研究列入國寶魚棲地長期監測。

綠色和平今天發表「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」，研究報告指出，台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺、櫻花鉤吻鮭等6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染。其中，團隊發現，在七家灣溪流域及所採集到的水棲昆蟲，每隻體內含有2.77個塑膠微粒，以此推論，櫻花鉤吻鮭從棲地或食物鏈累積攝入微塑膠風險大幅提升。

針對這項推論，雪霸國家公園管理處透過新聞稿表示，由於大梨山地區農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，雪霸處自民國95年開始，將「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭向歷史溪流的上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪霸處指出，台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，經復育28年，鮭魚數量增至1萬2000多尾，並在大甲溪上游等9條溪流生存及繁衍；復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並對棲地進行重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雪霸處說，綠色和平此次研究的採樣點是已進行長期生態監測區域，已累積20年左右環境背景值，各界如有任何相關鮭魚保育研究皆歡迎加入，至於近期受全球重視的塑膠微粒研究，是否列入國寶魚棲地常態長期監測，雪霸處將與相關專家學者研商。

此外，雪霸處也提到，為保護台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境，100年4月起，武陵地區所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低；另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。（編輯：方沛清）1110823

延伸閱讀
保育動物黃喉貂檢出微塑膠 綠色和平籲源頭減量投入復育櫻花鉤吻鮭逾20年 廖林彥獲林務局頒獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族