國寶魚棲地檢出塑膠微粒 雪霸處研商是否長期監測

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）綠色和平調查台灣6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染，其中包括櫻花鉤吻鮭。對此，雪霸國家公園管理處指出，將與專家學者研商是否將塑膠微粒研究列入國寶魚棲地長期監測。

綠色和平今天發表「難逃塑命：台灣保育類野生動物及棲地微塑膠污染調查」，研究報告指出，台灣黑熊、台灣水鹿、黃喉貂、石虎、金門歐亞水獺、櫻花鉤吻鮭等6種保育動物及8處棲地都受微塑膠污染。其中，團隊發現，在七家灣溪流域及所採集到的水棲昆蟲，每隻體內含有2.77個塑膠微粒，以此推論，櫻花鉤吻鮭從棲地或食物鏈累積攝入微塑膠風險大幅提升。

針對這項推論，雪霸國家公園管理處透過新聞稿表示，由於大梨山地區農藥、垃圾、污水等污染問題存在已久，雪霸處自民國95年開始，將「國寶魚」台灣櫻花鉤吻鮭向歷史溪流的上游放流，也是為了避開污染源及分散風險，依目前各上游段的復育狀況，應尚能因應此環境問題。

雪霸處指出，台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境在梨山開發後就受到各種污染、農藥肥料等危害，族群數量一度降至253尾，經復育28年，鮭魚數量增至1萬2000多尾，並在大甲溪上游等9條溪流生存及繁衍；復育工作包含棲地改善、人工繁殖及完全養殖，並對棲地進行重要因子如水質、水棲昆蟲、河道物理棲地、鮭魚族群等長期監測。

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雪霸處說，綠色和平此次研究的採樣點是已進行長期生態監測區域，已累積20年左右環境背景值，各界如有任何相關鮭魚保育研究皆歡迎加入，至於近期受全球重視的塑膠微粒研究，是否列入國寶魚棲地常態長期監測，雪霸處將與相關專家學者研商。

此外，雪霸處也提到，為保護台灣櫻花鉤吻鮭棲地環境，100年4月起，武陵地區所有溪流已公告禁止進入，人為遊憩影響降至最低；另園區賣店無使用一次性餐具，降低使用塑膠用品。（編輯：方沛清）1110823