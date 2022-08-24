淡水河垃圾會逆流而上 新莊三重為擱淺熱點

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台灣湛藍海洋聯盟獲海洋保育署111年海洋保育在地守護計畫補助，與澄洋環境顧問、民權國中和在地木造帆船推廣社團合作，共同規畫與執行淡水河漂流物實驗，24日公布研究成果，發現在淡水河左側的新莊、三重沿岸為擱淺熱點，同時也發現許多垃圾、死魚。圖為三重近忠孝橋漂流垃圾擱淺處。（澄洋環境顧問提供）中央社記者張雄風傳真 111年8月24日

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（中央社記者張雄風台北24日電）環團今年4月模擬淡水河垃圾漂流實驗，發現垃圾並不完全沿河道「順流而下」，反而會因為潮汐「逆流而上」。淡水河以新莊、三重沿岸為漂流垃圾擱淺熱點。

台灣湛藍海洋聯盟獲海洋保育署「111年海洋保育在地守護計畫」補助，與澄洋環境顧問、民權國中和在地木造帆船推廣社團合作，共同規劃與執行淡水河漂流物實驗，今天公布研究成果。

團隊參考國外相關研究，以手掌大小、可自然分解的木片，模擬河道裡常見的寶特瓶、塑膠袋等生活垃圾，由民權國中師生協助標記，於淡水河左右岸共投放1000片木片，觀察木片漂流、堆積與擱淺的熱點；團隊還投放3個GPS浮標，記錄漂流軌跡。

澄洋環境顧問執行長顏寧說明，團隊今年4月於台北橋、忠孝碼頭、大稻埕等7個投放點，投放隔天進行回收，共回收226片，擱淺比率達93%；GPS浮標的部分，只有1台順利測得軌跡，2台僅漂流10公尺就擱淺。

根據回收木片點進行統計，有99%在5公里內擱淺，31%在1公里內擱淺，最短的僅漂流4公尺，最長漂流距離約6公里。收回的木片中，有82%往投放點上游處擱淺，18%於下游處；93%在左岸，7%在右岸。

顏寧指出，木片的投放結果與GPS軌跡相符，一開始雖然會順著河流往下，但漲潮後卻反而「逆流而上」，最後反而是擱淺在上游處。

顏寧認為，風與潮汐會造成木片堆積在少數熱點，本次結果大多數的木片堆積在淡水河左側的新莊、三重沿岸，同時也發現許多垃圾、死魚等，建議主管機關可納入熱點來加強清理。

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至於其他未尋獲的木片，顏寧表示，由於團隊也有在八里、淡水出海口試圖步行回收，卻並未尋獲，推測除了部分入海外，很大一部分可能隨著漲潮、泥沙掩蓋等原因，還是存在於河道中。

值得一提的是，顏寧指出，由於木片上印有通報網址與編號，直到8月初仍有民眾回報、回收10片，7片仍在淡水河流域中，其中1片最遠漂了130公里到宜蘭礁溪，其次則是基隆和平島。（編輯：張雅淨）1110824