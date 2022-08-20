投入復育櫻花鉤吻鮭逾20年 廖林彥獲林務局頒獎

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（中央社記者吳欣紜台北20日電）雪霸國家公園管理處武陵管理站主任廖林彥投入櫻花鉤吻鮭復育工作逾20年，讓櫻花鉤吻鮭數量從200尾增至1萬2000多尾，降低滅絕危機，獲得林務局保育有功人士表揚。

行政院農業委員會林務局今天舉行111年度林業及自然保育有功表揚大會，會中表揚15名林業及自然保育有功人士，與3組推動野生動物生命教育楷模的機關團體，廖林彥是其中一名，為台灣國寶魚櫻花鉤吻鮭保育工作立下新的里程碑。

廖林彥在雪霸國家公園民國81年成立初期，就負責櫻花鉤吻鮭的復育及保育工作，至今已經23年，當時台灣櫻花鉤吻鮭數量僅200多尾、瀕臨滅絕，但在廖林彥等人努力下，109年達到歷史新高至1萬2500多尾。

廖林彥今天接受媒體聯訪時指出，他主修水產養殖，把魚從很少變很多是他的專長，但把數量變多沒有意義，要把魚放流出去、讓魚活存才有意義。

廖林彥指出，櫻花鉤吻鮭對水質要求高，除了水溫要低外，環境也必須低污染，且櫻花鉤吻鮭一輩子只繁殖一次，繁殖相較其他魚類更為困難，加上台灣河川水急又陡，「復育櫻花鉤吻鮭並不容易」。

復育櫻花鉤吻鮭需一步步先從讓魚存活、改善環境來努力，廖林彥說，「這聽起來很輕鬆，但實際上花了很多時間」，團隊首先花了4年做櫻花鉤吻鮭完整生活史養殖、保種等，在這過程中也有很多創舉，像是徵收土地不做建設而種樹以完整櫻花鉤吻鮭生態系、拆除攔沙壩、成立5支泰雅巡守隊等。

此外，復育櫻花鉤吻鮭也需注意很多事情，像是放流的時間點、放流距離等都必須審慎考慮，而要放流櫻花鉤吻鮭，在台灣只能依靠人力，最遠必須背8小時，每一個過程都不容易。

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廖林彥說，透過一步步努力，櫻花鉤吻鮭棲地七家灣溪已從原本400多尾的乘載量能提升至5000多尾，也逐步擴大放流櫻花鉤吻鮭到9條溪流，陸續讓櫻花鉤吻鮭從200多尾增加了40倍至1萬2000多尾。

林務局長林華慶表示，今年林業及自然保育有功表揚大會共有47名推薦人選，數量達史上新高，今年15名獲選者都是菁英中的菁英，期望獲獎者們動人的故事，喚醒民眾對林業及保育的理解與重視。（編輯：管中維）1110820