農委會函釋 陸域野生保育動物禁止表演及與人互動【獨家】

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行政院農業委員會9月26日函釋禁止陸域保育類野生動物有表演、與人互動等商業作為，但動物保護人士發現動物展演業者改由工作人員餵食給遊客看；農委會表示，將請地方政府會勘。（林婷憶提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年10月22日

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）行政院農業委員會9月26日函釋禁止陸域保育類野生動物有表演、與人互動等商業作為，但動物保護人士發現動物展演業者改由工作人員餵食給遊客看；農委會說，將請地方政府會勘。

動保人士林婷憶今天告訴中央社記者，有業者飼養的保育類野生動物被當商業業務營運，包含收費新台幣1999元，可在籠車餵非洲獅、孟加拉虎；699元可餵環尾狐猴；2200元可為犀牛刷背。

林婷憶說，農委會函釋言明為落實保育類動物應特別保育，禁過度利用，包含「表演及與人互動行為等商業目的」作為，否則可能加劇原生地非法獵捕。

林婷憶表示，根據農委會函釋，地方主管機關應參照相關法規檢視，如果讓陸域保育類野生動物表演、與人互動（如餵食）等商業目的作為，可廢止原申請陳列、展示或展演同意文件。

農委會林務局保育組長羅尤娟說，業者可展示陸域保育類野生動物，但禁表演及與人互動等。

不過，林婷憶表示，農委會函釋出爐後，發現業者改由工作人員餵食給遊客看，悖離野生動物進食方式天性，傳遞錯誤保育類野生動物資訊給民眾，違逆業者當初申請引進保育類野生動物須有的教育意涵。

此外，林婷憶說，餵食獅子時，獅子站立將頭靠在孔洞金屬板上等食物放置，孔洞大小足以讓爪子深入籠車內揮動，可能抓傷人，安全性也應審慎看待。

羅尤娟表示，將請地方政府到場會勘，確認是否違反相關規定，安全性部分將一併請地方政府檢視。（編輯：李明宗）1111022