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水試所造新漁業試驗船 研究離岸風場對漁場影響

2022/11/25 13:27
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（中央社記者楊淑閔台北25日電）水產試驗所今天表示，經由視訊參與在印尼巴淡島舉行的1500噸級漁業試驗船安放龍骨典禮，預計113年4月交船，協助研究氣候、人為因素，包含建置離岸風場對漁場環境的影響。

行政院農業委員會水產試驗所發布新聞指出，行政院於111年3月14日修正通過「建構漁業資源永續暨因應氣候變遷研發基礎能量之升級中長程計畫」案，規劃新建3艘試驗船，承起造的新加坡Vallianz控股公司，在旗下的印尼巴淡島PT United Sindo Perkasa造船廠進行施作。

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水試所說明，上述計畫共要打造3艘，其中2艘100噸級試驗船已於6月30日安放龍骨，今天則是對研究量能最齊全的1500噸級試驗船舉行安放龍骨典禮，水試所透過視訊參與儀式，此船預計113年4月完成交船。

水試所指出，這艘1500噸級的新試驗船將替代船齡29年的水試一號試驗船，接續探測任務，包含調查近年因為氣候變遷及人為活動導致沿近海漁場環境的變動，這其中也包含建置再生能源離岸風場對漁場的影響，並將與國內外海洋研究機構進行合作研究。（編輯：管中維）1111125

#水試所
#巴淡島
#試驗船
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