陽明交大選出10名傑出校友 蘇嘉瑞跨領域受肯定

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國立陽明交通大學18日公布第2屆傑出校友名單，10人中包括安侯建業會計事務所健康照護部門總經理蘇嘉瑞（圖），他擁有醫學與法學學位，被視為陽明交大跨領域最佳代表。（陽明交大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年2月18日

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（中央社記者陳至中台北18日電）陽明交通大學今天公布第2屆傑出校友名單，交通部次長胡湘麟、聯強集團副總裁杜書全等10人獲選，安侯建業會計事務所總經理蘇嘉瑞在合校前就取得醫學與法學學位，更是跨領域的最佳代表。

陽明交大今天舉辦校慶，並以新聞稿公布10名傑出校友，名單包括交通部次長胡湘麟，肯定他推動高鐵一日生活圈與機場捷運等重大建設。

國家中山科學研究院航空所長齊立平也同獲殊榮，他是國軍發展無人機的核心人物，大力推動國防工業及國機國造政策。

安侯建業會計事務所健康照護部門總經理蘇嘉瑞在陽明大學與交通大學合校前，就分別於兩校取得醫學與法學學位。做為醫師，擁有美國及台灣律師資格，同時跨入會計事務所，被視為陽明交大跨領域最佳代表。

板橋榮民之家主任陳桂美、高雄榮民總醫院副院長陳垚生、台中榮民總醫院副院長吳杰亮等3人，都是醫護背景的校友，則醫療領域的專業以及協助防疫、榮民照護等獲得肯定。

廣達電腦執行副總蔡文弘、杰力科技董事長李啟隆、立積電子總經理王是琦、聯強集團副總裁杜書全則是以科學家投入實業家創業成功，並替台灣電子產業打下基礎，獲選陽明交大傑出校友。（編輯：陳政偉）1120218