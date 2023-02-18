松山高中生舉牌反省惹議 青民協：學校應有敏感度

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（中央社記者陳至中、陳怡璇台北18日電）北市松山高中被指處罰學生在校門口舉牌，形同「洗門風」，校方解釋是學生自發性的宣導活動。台灣青年民主協會今天指出，管教措施已侵犯人格與尊嚴，學校教師應具敏感度。

台灣青年民主協會在臉書發文表示，松山高中因學生訂餐未依規定寫外食單，遭學校處罰於午休時間，在校門口站成一排舉著「不寫外食單，愛校做到翻」等標語，如同古代「洗門風」般的處罰。

松山高中則在官網發出聲明指出，是學生想以創意有趣的方式宣導，標題跟文字內容都是學生發想，也跟師長及校安中心討論過確認，並非處罰、也沒有強迫。

青民協今天也透過媒體群組，轉述當事學生的說法， 指校方原要求舉牌繞教學區1到5樓，並要5名受罰學生自想標語。5名學生認為繞教學區有點丟臉，才提出改在校門口舉牌。

青民協也說，當事學生認為，他們雖犯錯在先，但舉牌示眾從一開始就是校方提議，他們做出妥協。當事學生並不滿校方後續對外的解釋，認為是為撇清責任而扭曲事實。

青民協聲明質疑，松山高中學生未依規定訂外食，依校規可處愛校服務，校方卻捨既有的輔導管教措施不用。

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青民協並說，縱使是學生同意的管教措施，站在校門口舉牌，已侵害人格和自尊，學校教師應具有一定的敏感度。青民協呼籲台北市教育局確實查明，找當事學生訪談，若學校作法有違失，應懲處失職人員。

台北市教育局副局長陳素慧表示，學生如果做錯事，管教措施也要考量輕重與學生尊嚴，讓學生舉牌不合理也不適當，會再針對松山高中不當管教措施督導改善。（編輯：卞金峰）1120218