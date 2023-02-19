更多編輯台推薦新聞：
媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
偵察氣球事件後美中高層首晤 布林肯：不容再犯
首頁 / 生活

東北季風午後增強 北台灣轉涼局部雨

2023/2/19 08:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）氣象局表示，今天上午各地晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中午之後東北季風增強，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，北台灣天氣將轉涼。

中央氣象局表示，今天西半部及宜蘭低溫攝氏14到17度，花東地區低溫18、19度，白天高溫台南以北及宜花21到24度，其他地區高溫約26到28度，高屏內陸局部高溫可來到29、30度，中南部日夜溫差稍大，請留意溫度變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象局提醒，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全，交通往返留意航班資訊；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機會。

另外，下午起東北風明顯增強，桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，鄰近海邊活動注意安全。（編輯：張雅淨）1120219

#最新天氣
#氣象局
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族