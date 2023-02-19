東北季風午後增強 北台灣轉涼局部雨

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（中央社台北19日電）氣象局表示，今天上午各地晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中午之後東北季風增強，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨的天氣，北台灣天氣將轉涼。

中央氣象局表示，今天西半部及宜蘭低溫攝氏14到17度，花東地區低溫18、19度，白天高溫台南以北及宜花21到24度，其他地區高溫約26到28度，高屏內陸局部高溫可來到29、30度，中南部日夜溫差稍大，請留意溫度變化。

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氣象局提醒，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全，交通往返留意航班資訊；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機會。

另外，下午起東北風明顯增強，桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，鄰近海邊活動注意安全。（編輯：張雅淨）1120219