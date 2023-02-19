富比士旅遊指南評鑑 台灣8家飯店、2家SPA上榜

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（中央社記者余曉涵台北19日電）富比士旅遊指南日前公布第65屆榜單，今年台灣仍有8家飯店及2家SPA上榜，其中台北文華東方酒店連續7年獲得5星評價，也是全台唯一。

富比士旅遊指南（Forbes Travel Guide）被譽為酒店界的「奧斯卡」，是國際最具權威性的評比機構，多年來為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論。

富比士星級評鑑是由一群專業評審團隊實際入住酒店，以匿名探訪調查的方式，依據高達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出5星、4星或值得推薦的名單。

根據富比士旅遊指南官網，第65屆富比士星級評鑑在日前公布，其中台灣共有8家飯店及2家SPA上榜，榜單與去年相同，其中台北文華東方酒店今年是連續7年獲5星評鑑，也是全台唯一一家獲得5星評鑑的酒店。

獲得4星評鑑的則有台北晶華酒店、台北遠東香格里拉、台北萬豪酒店、台北W飯店；值得推薦的有誠品行旅、台北君悅酒店、寒舍艾麗酒店。

2家獲得4星評鑑的芳療中心，為台北文華東方酒店芳療中心、台北晶華酒店旗下的沐蘭SPA。（編輯：張雅淨）1120219