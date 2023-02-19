更多編輯台推薦新聞：
媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華
文化

媽祖家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高
科技

影片／日本首度戶外載人飛行車實驗 離地30公尺高

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

富比士旅遊指南評鑑 台灣8家飯店、2家SPA上榜

2023/2/19 10:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北19日電）富比士旅遊指南日前公布第65屆榜單，今年台灣仍有8家飯店及2家SPA上榜，其中台北文華東方酒店連續7年獲得5星評價，也是全台唯一。

富比士旅遊指南（Forbes Travel Guide）被譽為酒店界的「奧斯卡」，是國際最具權威性的評比機構，多年來為旅遊行業提供最全面的酒店、餐廳和芳療中心的評鑑及評論。

富比士星級評鑑是由一群專業評審團隊實際入住酒店，以匿名探訪調查的方式，依據高達900項嚴苛考核的標準，評估國際主要城市中指標性頂級酒店的各項服務及設施，進而評選出5星、4星或值得推薦的名單。

根據富比士旅遊指南官網，第65屆富比士星級評鑑在日前公布，其中台灣共有8家飯店及2家SPA上榜，榜單與去年相同，其中台北文華東方酒店今年是連續7年獲5星評鑑，也是全台唯一一家獲得5星評鑑的酒店。

獲得4星評鑑的則有台北晶華酒店、台北遠東香格里拉、台北萬豪酒店、台北W飯店；值得推薦的有誠品行旅、台北君悅酒店、寒舍艾麗酒店。

2家獲得4星評鑑的芳療中心，為台北文華東方酒店芳療中心、台北晶華酒店旗下的沐蘭SPA。（編輯：張雅淨）1120219

#富比士
#富比士旅遊指南
#富比士旅遊指南
奧斯卡
奧斯卡午宴湯姆克魯斯成人氣王 馬拉拉也難擋魅力英國導演修．哈德遜86歲辭世 經典作「火戰車」曾奪奧斯卡4獎
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族