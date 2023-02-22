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本土疫情連19天降 羅一鈞估下週有望跌破萬例

2023/2/22 14:41（2/22 15:02 更新）
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COVID-19本土疫情連19天下降，22日新增1.6萬例。圖為民眾搭乘捷運通勤，遵守規定戴好口罩。（中央社檔案照片）
COVID-19本土疫情連19天下降，22日新增1.6萬例。圖為民眾搭乘捷運通勤，遵守規定戴好口罩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）COVID-19本土疫情連19天下降，今天新增1.6萬例，有醫師預估下週一跌破萬例。指揮中心發言人羅一鈞說，以近期降幅來看，加上228連假將屆，下週一可能落在9500到1萬例間。

有醫師預估下週一（27日）的確診人數可望跌破萬例。羅一鈞今天下午接受媒體聯訪表示，確實有可能，以近期17%到18%降幅來看，再加上即將來臨的228連假，推測下週一的確診數可能落在9500到1萬例間，但仍要持續觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心公布，今天新增1萬6145例本土病例，與上週同期相比降幅約17.2%，確診個案新增中重症204例（中症138例、重症66例），其中64人死亡；另外，境外移入新增339例。

今天新增64例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中60人有癌症等重大疾病或慢性病史，40人未打滿3劑疫苗、35人沒有接種任何疫苗，43人年齡超過80歲。

根據指揮中心統計，去年1月至今年2月21日，本土輕症、無症狀個案累計983萬8541例、占99.52%，中症累計2萬7606例、占0.28%，重症累計1萬9720例、占0.20%，其中死亡累計1萬6811人。（編輯：李亨山）1120222

#COVID-19
#疫情
#羅一鈞
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