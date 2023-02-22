金山高中原住民藝能班 司馬庫斯學習「泰雅學」
（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市金山高中今天表示，原住民藝能班師生前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落蹲點與田野調查，透過向族人請益合作共生，親身體驗農務、搗小米，實踐原汁原味的「泰雅學」。
金山高中校長陳玉桂告訴中央社記者，原住民藝能班成立於民國89年，20餘年來，重視學生承傳原住民族文化；特色課程包括原住民當代社會議題、原住民工藝課程、樂舞課程、前進部落蹲點踏查學習等，盼望學生深度認識各民族歷史生活文化。
陳玉桂說，寒假期間，老師帶學生前往新竹尖石鄉海拔約1500公尺的司馬庫斯部落，出發前先教授相關知能、介紹原住民文物藝術，課程共蹲點3天文化踏查，深刻體驗泰雅族人真誠照顧與無私分享。
陳玉桂說，老師與族人Lahuy．Icyeh拉互依．倚岕共同規劃課程，包括司馬庫斯合作共生組織理念與運作方式、部落後疫情時代觀光業與生態間發展、司馬庫斯部落風倒櫸木事件為台灣原住民族法律地位上的意義。
高三學生yulung．pasang林懷恩表示，感謝部落啟發自己反思如何承傳泰雅文化，他曾獲111年全國語文競賽泰雅族語高中朗讀組特優，希望將來繼續實踐與傳揚部落教導信念。
高一學生林磊恩說，感受到司馬庫斯部落族人對家鄉深厚情感與奉獻，自己雖在都市成長，但也常想回到原鄉部落生活，希望往後泰雅孩子都能找到回家的路。
學生Tosiy．Llyuw楊盼盼與Ceki．Mace李旻宴都表示，參訪部落讓自己感受族人們用心，和承傳文化的堅持，司馬庫斯是泰雅族人的驕傲。尤其，體驗小米脫穗、曝曬、篩除過濾雜質、及蒸熟製作麻糬過程，印象深刻。
校方說，師生並與族人一起處理小米榖物農務實作，體驗刺激的爬竹子比賽，也感謝部落頭目Masai．Sulung馬賽．穌隆、長老、部落族人的協助，讓學習之旅沉浸於原汁原味的「司馬庫斯泰雅學」。（編輯：方沛清）1120222
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