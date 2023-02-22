金山高中原住民藝能班 司馬庫斯學習「泰雅學」

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新北市金山高中原住民藝能班師生日前到新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落蹲點與田野調查，透過向族人請益合作共生等過程，實踐原汁原味的「泰雅學」，也感受泰雅族人真誠的照顧與無私分享。（新北市金山高中提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市金山高中今天表示，原住民藝能班師生前往新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落蹲點與田野調查，透過向族人請益合作共生，親身體驗農務、搗小米，實踐原汁原味的「泰雅學」。

金山高中校長陳玉桂告訴中央社記者，原住民藝能班成立於民國89年，20餘年來，重視學生承傳原住民族文化；特色課程包括原住民當代社會議題、原住民工藝課程、樂舞課程、前進部落蹲點踏查學習等，盼望學生深度認識各民族歷史生活文化。

陳玉桂說，寒假期間，老師帶學生前往新竹尖石鄉海拔約1500公尺的司馬庫斯部落，出發前先教授相關知能、介紹原住民文物藝術，課程共蹲點3天文化踏查，深刻體驗泰雅族人真誠照顧與無私分享。

陳玉桂說，老師與族人Lahuy．Icyeh拉互依．倚岕共同規劃課程，包括司馬庫斯合作共生組織理念與運作方式、部落後疫情時代觀光業與生態間發展、司馬庫斯部落風倒櫸木事件為台灣原住民族法律地位上的意義。

高三學生yulung．pasang林懷恩表示，感謝部落啟發自己反思如何承傳泰雅文化，他曾獲111年全國語文競賽泰雅族語高中朗讀組特優，希望將來繼續實踐與傳揚部落教導信念。

高一學生林磊恩說，感受到司馬庫斯部落族人對家鄉深厚情感與奉獻，自己雖在都市成長，但也常想回到原鄉部落生活，希望往後泰雅孩子都能找到回家的路。

學生Tosiy．Llyuw楊盼盼與Ceki．Mace李旻宴都表示，參訪部落讓自己感受族人們用心，和承傳文化的堅持，司馬庫斯是泰雅族人的驕傲。尤其，體驗小米脫穗、曝曬、篩除過濾雜質、及蒸熟製作麻糬過程，印象深刻。

校方說，師生並與族人一起處理小米榖物農務實作，體驗刺激的爬竹子比賽，也感謝部落頭目Masai．Sulung馬賽．穌隆、長老、部落族人的協助，讓學習之旅沉浸於原汁原味的「司馬庫斯泰雅學」。（編輯：方沛清）1120222

新北市金山高中原住民藝能班師生日前到新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落蹲點進行田野調查，學生們還與族人一同體驗刺激的爬竹子比賽。（新北市金山高中提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 112年2月22日