體驗老世界 國中生穿模擬老化裝備反思高齡議題

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弘道老人福利基金會22日在台中舉辦「體驗老世界」活動，讓國中生穿起模擬老化的裝備，體驗老年人生理退化的生活，盼藉此讓社會各界反思高齡議題。（弘道老人福利基金會提供）中央社記者蘇木春傳真 112年2月22日

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（中央社記者蘇木春台中22日電）弘道老人福利基金會今天在台中舉辦體驗老世界活動，由長者帶領，讓國中生穿起模擬老化的裝備，體驗老年人生理退化的生活，希望讓各界反思高齡議題，迎接超高齡社會到來。

弘道基金會民國97年起推動彭祖體驗至今已15年，讓體驗者穿上模擬老化裝備的「彭祖體驗包」進入80歲，實際感受高齡者視茫、重聽、駝背、行動不便等生理退化情況，並配合日常生活情境設計，引發體驗者反思高齡議題。

基金會今天到台中市太平國中，由80歲長者謝秀環，帶領32名國中生穿上裝備，親身體驗老人家生理退化的諸多不便。

謝秀環曾在105年參與弘道基金會舉辦的「不老騎士-為愛千里」公益環島活動，完成後便決定投身公益活動。她會中致詞時表示，人生有3個要拚的階段，學生時要拚課業、工作時拚事業、老年時拚健康。

謝秀環分享，自己老了以後，沒想到身體退化速度比想像中還快，雖然現在反應可能沒有年輕時那麼靈敏，但只要大家願意多給老人家更多包容與鼓勵，其實還是有很多事情是可以做到的。

基金會專員徐昊平表示，體驗課程推行15年，至今已舉辦1000多場，希望透過教育、倡議、政策推動，使高齡友善社會觀念普及，並幫助學生、員工及主管們了解老年人在生心理退化後，生活上的不便及需求，攜手建立高齡友善社會風氣與環境。（編輯：郭諭儒）1120222