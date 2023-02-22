統一超咖啡循環計畫 採收契作高麗菜限量販售

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（中央社記者曾智怡台北22日電）統一超商今天宣布啟動咖啡循環再生計畫，將門市咖啡渣透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於契作高麗菜田間，高麗菜採收後成為鮮食配菜，或於門市整顆新鮮販售，首批預計採收約1.2萬顆高麗菜。

統一超商推估可製作70萬個鮮食便當配菜，將於中南部門市限量限店販售，部分鮮採高麗菜即日起於570間門市生鮮蔬果專區限量販售。

為推動綠色消費，統一超商內部耗時近一年半時間，啟動跨單位合作，並偕同咖啡與鮮食相關供應商，與專業農業生技團隊深度合作，領先市場啟動「永續農場」計畫，順利栽培收成專屬統一超商的永續高麗菜。

統一超商透過新聞稿說明，「永續農場」計畫透過回收門市咖啡渣、轉製有機肥後施用於農作物上，農作物採收後作為鮮食便當配菜及生鮮蔬果，再回到門市販售，這一趟咖啡循環再生旅程，首批回收再生咖啡渣近1公噸，預計採收約1.2萬顆新鮮高麗菜。

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統一超商自2021年起啟動永續循環經濟專案，攜手中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作「加減新生活計畫-福企好CHIC」，回收門市塑膠瓶近7公噸，至今使用庫存牛仔布7600碼，由腦麻兒媽媽製作，至今超過2萬人次響應購買，提供近百個非營利組織家庭就業機會。

此外，統一超商也在門市推出「i珍食」惜食專案減少食材浪費，平均每間門市可提升1成食材使用率；2022年更整合集團內部資源自建「OPEN iECO循環杯機」提供循環杯租借服務等，已有近5000人次體驗，更於全台門市增設「高效智慧回收機」，累積回收近150萬個寶特瓶與近30萬顆乾電池。（編輯：張均懋）1120222