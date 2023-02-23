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高鐵列車集電弓2個月5起異常 都在竹苗路段

2023/2/23 21:07（2/23 21:31 更新）
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圖為高鐵苗栗站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北23日電）台灣高鐵249車次今晚7時19分行經新竹-苗栗路段時，出現列車集電弓異常降弓，部分列車延誤。高鐵2個月已在竹苗路段發生5起集電弓異常，至今原因還未查出。

根據台灣高鐵提供的訊息，為確保營運安全，249車次集電弓異常降弓時，就啟動路線告警，除249車次外，另有1列車行經同區域的672車次一度暫時停車。

台灣高鐵指出，經確認路線安全無虞後，兩車次已於晚間7時41分起陸續重新發車，這起事件造成部分列車略有延誤。

高鐵列車於1月24日春節期間，2月9日及11日都曾在苗栗路段發生集電弓異常降弓，另2月20日也有高鐵列車經過竹苗路段時，出現集電弓訊號異常，雖然集電弓未下降，但列車仍暫停，加上今天，2個月已5起集電弓異常而造成列車延誤 。

鐵道局發言人楊正君接受中央社電訪表示，先前已針對高鐵集電弓異常降弓事件成立專案調查小組，但至今尚未查出原因，台灣高鐵已請日本原廠協助處理。（編輯：李亨山）1120223

#台灣高鐵
#楊正君
#竹苗路段
楊正君
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