爛尾樓、補教倒 消基會籲政府查履約保證實況

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）消基會今天說，近年有預售屋爛尾樓案、補習班無預警歇業，檢視6種預付型交易履約擔保，有保障的2種未聽聞過，其他權益不保或有限，籲政府盤查27類應履約保證業者執行實況。

消費者文教基金會召開「一再發生爛尾樓及店家無預警停業 急呼落實履約擔保」記者會。消基會董事長吳榮達指出，新北市樹林區凱旋大苑預售案於去年10月31日驚爆爛尾樓事件，今年則有連鎖補習班英代外語無預警歇業，消基會從1月12日到2月9日，並接獲此案41名消費者書面申訴。

消基會消費者報導雜誌社社長許宏宇指出，檢視預付型交易定型化契約應記載及不得記載條款規定，履約擔保方式有銀行履約保證、提撥專款入信託帳戶、同業互保、公會連保、履約保證保險、由主管機關許可之履約保證方式等6種。

許宏宇並說，銀行履約保證最能保障消費者權益，特別是用於預售屋時，可拿回全部款項，因為業者倒閉或無法履行契約責任時，由銀行負起返還款項或賠償之責；但銀行願擔起履約保證之責，是以業者提供足額債權擔保為前提，而業者視為畏途，所以聞所未聞業者採行。

其次，履約保證保險，也是沒聽聞過有業者採行，可能是因為保險業者認為風險過大而不願承辦，或是保險費負擔過重，業者不願意投保加重經營成本。

同業互保、公會連保，則可能無法達到消費者的期待。例如補習班同行不會用退費方式解決問題，還要消費者繳交差額接受改變上課方式、內容等；不同建商接手續建，會有資金運用、債權人介入等複雜狀況。

另外，許宏宇說，提撥專款入信託帳戶應是最獲業者採用的履約擔保方式，只是裡頭的款項如何撥用，取決於業者與銀行之間的信託契約，主管機關沒有詳細的監理制度，業者倒閉時，債權人仍得就此帳戶中款項聲請強制執行，消費者有可能發現信託款項可能已撥用光。

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許宏宇強調，消基會希望行政院消保處帶頭發動22縣市政府主管機關，定期針對27類應提供履約保證的企業經營者查核並發布結果。消保處回函消基會稱，2020年10月已公布預售屋調查結果；另外，2018、2019年各中央主管機關陳報結果顯示有部分產業未完全落實。

消基會副董事長徐則鈺提醒消費者，若用信用卡刷卡付費，可在業者不能提供服務時向發卡銀行檢附停課簡訊等證明，發存證信函要求暫停後續付款，並副本給消基會；若是用「信用貸款契約」方式繳費，也可用同樣方式向貸款機構發函、主張，也副本給消基會，保障自身權益。（編輯：管中維）1120224