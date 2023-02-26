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強烈大陸冷氣團影響 嘉義以北、宜蘭防11度低溫

2023/2/26 08:13（2/26 08:28 更新）
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強烈大陸冷氣團影響，26日中部以北及宜花整天寒冷，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他13到15度。圖為台北市中正區下午行人。（中央社檔案照片）
強烈大陸冷氣團影響，26日中部以北及宜花整天寒冷，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他13到15度。圖為台北市中正區下午行人。（中央社檔案照片）
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（中央社台北26日電）氣象局表示，今天強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜花整天寒冷，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他13到15度，沿海空曠地區及近山區平地可能更低，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫出現的機會。

中央氣象局表示，今天白天北台灣高溫不超過攝氏15度，其他地區普遍也只有20度左右，高屏則可來到22至24度。

天氣方面，桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星飄雨，其他地區為多雲到晴，此外中部以北、東北部及東部高山山區道路慎防結冰或路面濕滑，留意霧淞、結霜現象。

另外，東北風明顯偏強，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域浪高可以來到3至5米，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生的機會，海邊活動注意安全。（編輯：張雅淨）1120226

#強烈大陸冷氣團
#天氣
#冷氣團
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