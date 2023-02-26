228連假第2天 台南各郊區景點也湧爆人潮

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（中央社記者楊思瑞台南26日電）今天是228連假第2天，台南市是陽光普照好天氣，市府觀光旅遊局統計各街區及景區遊客比昨天增加約3成，安平老街、國華街商圈熱鬧依舊，郊區景點人潮增加最多。

台南市政府觀光旅遊局發布新聞稿指出，昨天市區各大商圈與安平、新化、鹽水及菁寮老街等熱門景點已經湧現明顯人潮，總計約吸引12萬人次遊客。

觀旅局指出，今天陽光普照天氣舒適晴朗，上午各街區與景區整體遊客人數較昨天上午增加近3成；安平、新化、鹽水及菁寮等老街較昨日上午增加近2成人潮，國華海安商圈、小西門商圈、南紡購物中心、赤崁園區、孔廟文化園區、山上水道博物館及左鎮化石園區等景區也大約增加3成左右遊客。

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觀旅局表示，頑皮世界野生動物園、十鼓仁糖文創園區、關子嶺風景區及虎頭埤風景區等郊區景區，一早就湧現大量遊客，上午共有近萬人次，相較昨日上午增加逾9成。

觀旅局代理局長林國華表示，2023台灣國際蘭展將於3月4日至3月19日在台灣蘭花生物科技園區舉行，昨天起至3月2日推出拍照打卡送限量門票活動，只要到觀旅局所轄11處旅遊服務中心設置的蘭展宣傳立牌拍照，上傳社群平台並打卡，就能當場獲得限量蘭展門票，民眾可把握此次連假機會前往。（編輯：陳仁華）1120226