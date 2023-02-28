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228連假收假日 國道路況正常下午估湧北返車潮

2023/2/28 09:07（2/28 09:44 更新）
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228連假收假日，高公局指出，預估上午國5宜蘭-坪林就會開始出現車潮，午後西部國道也會湧現北返車潮。（中央社檔案照片）
228連假收假日，高公局指出，預估上午國5宜蘭-坪林就會開始出現車潮，午後西部國道也會湧現北返車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北28日電）今天是228連假收假日，根據國道即時路況顯示，上午9時左右全線大致正常。高公局指出，預估上午國5宜蘭-坪林就會開始出現車潮，午後西部國道也會湧現北返車潮。

今天是228連假最後一天，根據國道即時路況顯示，上午9時左右，國道全線大致正常，並未有明顯壅塞路段。

高公局表示，預估今天交通量為109百萬車公里並將以北向車流為主，上午重點壅塞路段為國5北向宜蘭-坪林等路段，午後西部國道也將出現北返車潮，建議西部國道南部地區北向用路人於上午9時前出發，中部地區北向用路人於中午12時前出發；國5北向用路人於上午9時前出發。

高公局指出，今天相關疏導措施，包含下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：張雅淨）1120228

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