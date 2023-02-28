更多編輯台推薦新聞：
美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看
國際

美眾院中國委員會首次聽證會登場 關注焦點一次看

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」
運動

影片／T1霍華德37分率隊大勝獲明星賽MVP 喊「我不想離開台灣」

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好
文化

專訪／陳浩基：構思推理詭計不燒腦 難的是怎麼寫好

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／希臘2列火車相撞車廂出軌起火 已知26死85傷
首頁 / 生活

松山文創園區2月入園人次破百萬 創開園新高

2023/2/28 15:31（3/1 11:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
228連假28日來到最後一天，松山文創園區統計，2月份入園人次截至27日已超過120萬，創下園區自2011年開園後新高紀錄。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月28日
228連假28日來到最後一天，松山文創園區統計，2月份入園人次截至27日已超過120萬，創下園區自2011年開園後新高紀錄。（松山文創園區提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北28日電）今天是228連假最後一天，松山文創園區統計，2月份入園人次截至昨天已超過120萬，創下園區自2011年開園後新高紀錄，除了連假人氣影響外，日前台北燈會也吸引不少人潮。

松山文創園區現展出多檔IP展覽，包含「楓之谷M主題園遊會」、「玩玩兔米飛創意展」、「JOJO的奇妙冒險-十週年黃金之心特展」、「KEIGO家族快閃店」、「好想兔快閃店-三星報喜兔吉祥」及「愛情有（無）進展」，並串聯16個店家舉辦「潮冬感謝慶」活動。

松山文創園區今天向中央社表示，園區在228連假4天期間，室內及戶外都有展覽及市集，北部溫度雖冷但天氣不錯，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後口罩解禁，民眾心理上可能比較放心，提升出遊意願，連假期間可見許多親子客及年輕客。

人潮也造就買氣，松山文創園區表示，228連假期間，園區文創店家銷售額也創新高，其中「松菸風格店家」2月銷售額突破新台幣300萬元，自2017年開業以來，創下單月歷史創新高的成績。（編輯：張雅淨）1120228

#松山文創園區
#松山
#園區
潮冬感謝慶
松菸搭台灣燈會人潮 2/11逾11萬入園人次台灣燈會源展區 客家原民新住民作品展多元共融
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族