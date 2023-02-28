未來一週冷空氣接力 3月2、3日台南以北低溫探12度

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（中央社記者張雄風台北28日電）未來一週乍暖還寒，氣象局今天表示，明天晚間冷空氣南下，3月2、3日最冷，台南以北低溫探攝氏12度；3月3日白天短暫回溫、4日又有一波冷空氣，北部、東半部偏濕冷，7日回暖。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為台東縣鹿野鄉攝氏7.4度、新竹縣峨眉鄉8.1度、苗栗縣頭屋鄉8.5度。

氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，今天清晨由於輻射冷卻影響，因此西半部地區出現不到10度的低溫；台東鹿野屬於縱谷地形，以往迎風面雲多、降溫較不明顯，但從今天清晨的雲圖觀察當地雲量偏少，因此是地形風加上輻射冷卻導致溫度偏低。

葉致均說，明天白天天氣與今天類似，但迎風面水氣稍增，東半部、大台北山區有零星局部短暫雨；明天晚間冷空氣南下，預估強度達大陸冷氣團，持續影響至3月3日清晨。

葉致均指出，冷空氣影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷；預估最冷的時間點是在3月2日晚間至3日清晨，台南以北、東北部低溫約12、13度，其他地區14、15度，部分地區可能會再低一些；另外，冷空氣影響期間桃園以北及東半部地區易有局部短暫雨。

葉致均表示，3月3日白天起冷空氣減弱、水氣減少，僅東半部有局部短暫雨；北部及東北部氣溫稍回升，中南部日夜溫差大。3月4日起另一波冷空氣增強，不排除強度可能達大陸冷氣團，北部、東半部再降溫，實際降溫的情形需再觀察。

葉致均提到，3月4日起水氣較多，雨區以北部、東半部地區為主，5、6日水氣減少，僅東半部地區有零星短暫雨；3月7日冷空氣減弱，各地氣溫回升。

葉致均說，雖然兩波冷空氣都有機會達大陸冷氣團的標準，但水氣不足，因此預估高山降雪的機會並不高。

葉致均提醒，明天白天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度；另外東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島有長浪發生。（編輯：陳清芳）1120228