疫情影響薪資差距 女性多做58天才與男性同酬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北1日電）今年兩性同酬日為2月27日。勞動部表示，民國110年受疫情影響，住宿餐飲與製造業景氣差異擴大男女薪資差，111年維持相同差距，女性需比男性多工作58天才達整年薪資相同。

勞動部今天透過新聞稿表示，依據行政院主計總處受僱員工薪資調查，台灣女性平均時薪314元，為男性373元的84.2%，兩性薪資差距為15.8%。

換算下來，女性較男性須多工作58天（365日曆天×15.8%≒58天），才能達到與男性相同的全年薪資，因此今年「同酬日」為2月27日，與去年維持同一天。

勞動部指出，就近4年資料觀察，台灣兩性平均時薪差距由民國108年14.9%，降至109年14.8%，女性需增加工作天數分別為55天、54天；110年及111年則均升至15.8%及58天。111年男、女性平均時薪較110年增幅相當，均為3.2%，致兩性平均時薪差距持平。

勞動部統計處長梅家瑗告訴中央社記者，110年薪資差距較109年擴大，是因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，導致聘用女性比例較高的住宿及餐飲業，時薪僅增加1.2%，而男性占比較高的製造業則因外貿暢旺，帶動時薪增漲幅度較大。

梅家瑗指出，這個情況已趨於和緩，雖然去年製造業景氣還是明顯比內需服務業好，尤其前3季製造業景氣相當不錯，但整體而言，兩性的薪資差距仍與去年持平，並沒有再擴大的狀況，因此同酬日維持在2月27日。

此外，根據資料顯示，歷年來台灣兩性平均薪資差距較美、日、韓等國為小，111年台灣為15.8%，低於日本30.6%（110年） 、南韓30.2%（110年）及美國17%（111年）。（編輯：李亨山）1120301