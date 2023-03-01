新制勞退基金運用收益3/2揭示 2年定存保證收益

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（中央社記者曾以寧台北1日電）勞動部今天表示，新制勞退基金民國111年度的運用收益分配，將於明天揭示於勞退個人專戶，且累積收益有保證機制，不會低於以2年定期存款利率計算的收益。

勞動部今天透過新聞稿表示，去年受全球金融市場波動影響，基金運用收益為負數，但勞退個人專戶111年度收益分配雖是負數，僅是呈現當年度基金運用結果。

勞動部說明，勞退個人專戶有累積本金及收益2部分，累積本金是歷年提繳退休金，不因基金運用情形影響；收益則為歷年依勞動基金運用局投資實際收益作分配，在勞工領取退休金時，累積收益有「保證收益機制」，不會低於以2年定期存款利率所計算的收益，勞工退休金權益絕對受到保障。

勞動部表示，新制勞退基金投資向來以追求長期穩健收益為目標，111年全球金融市場大幅下跌，基金短期評價雖受影響產生損失，但以長期績效觀察，102年至112年1月平均投資報酬率為4.26%，長期投資績效仍屬穩健；且隨著112年1月金融市場回穩，新制勞退基金運用績效回升新台幣953億元，未來投資收益亦可望持續隨著經濟回溫逐步回穩。

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此外，針對有媒體報導勞保提前破產拉警報，勞動部透過新聞稿說明，去年勞保保費收支雖逆差386億元，但因政府撥補勞保基金300億元，且基金投資虧損589億元為短期帳面評價，已實現收益數為80多億元；加上今年1月基金收益已轉正，目前基金規模為7824億元，勞保財務狀況仍在精算預估範圍內，基金餘額轉為負值年度沒有提前。

勞動部強調，勞保是國家辦的社會保險，由政府負最後支付責任，勞動部會關注財務變動狀況，並持續撥補勞保基金及提高撥補金額，維持基金水位，確保制度穩健運作。（編輯：李亨山）1120301