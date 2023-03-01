3/4恐龍台南後壁現蹤 帶路探尋蘭花起源

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）2023台灣國際蘭展4日開幕，五大展館之一的「主題館」首度引進4隻遠古大型恐龍模型入展，水池、森林小徑，搭配恐龍逼真吼叫聲，讓人仿彿置身6500萬年前的白堊紀。

今年蘭展主題館邀請花藝大師吳維宏擔任藝術總監，帶領民眾探訪蘭花起源、演化，最後至富涵現代科技感造景。吳維宏表示，國外專家藉由1隻封存琥珀中的蜜蜂背上蘭花花粉塊，發現蘭花祖先可能早已生活在6500萬年前恐龍時期。因此今年主題館大手筆與恐龍展策展單位合作，引進腕龍、雙脊龍、暴龍和克柔龍等4隻擬真恐龍，讓原本靜態的蘭花展更加生動。

吳維宏說，恐龍在展覽中擔任「引路」角色，代領大家認識蘭花起源，希望讓參展民眾領略生命法則，在體驗遠古生命曾經的震撼外，也能帶著對大自然敬畏心走向未來。

從蘭花起源區往前走，映入眼簾有大片懸掛蘭花，代表的是蘭花演化及大量繁殖時期；再往前走則是充滿聲光的蘭花進化時期，值得一題的是這次主題館特別與代表台灣出賽的電氣裝配國手合作，製作細緻工藝品，再透過光線投射，打造會呼吸跳動花朵，讓整個主題館更具生命動感。

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吳維宏感謝蘭展提供年輕一代的花藝師及電工專業學子有一展長才舞台，讓更多人看見台灣的孩子其實不簡單，同時也讓花卉植栽產業更欣欣向榮。

台南市政府今天新聞稿表示，「2023年台灣國際蘭展」4日到19日在後壁區台灣蘭花生物科技園區舉行，有主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖等展區。主題館策展主題「蘭花魔鏡-看見新起點」，透過魔鏡神奇力量窺探蘭花前世今生，歡迎民眾共襄盛舉，活動詳情至「2023台灣國際蘭展」官網https:tios.tw//查詢。（編輯：孫承武）1120301