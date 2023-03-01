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基隆南港可否加開直達火車 王國材：留給專業討論

2023/3/1 16:27
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）台鐵基隆至南港直達車加開與否爭議不休。交通部長王國材今天說，這是理性討論課題，會請台鐵局再與基隆市政府溝通，到底有沒有辦法處理，就留給專業討論。

基隆市長謝國樑去年底曾爭取加開基隆到台北直達車，但遭台鐵打回票。台鐵當時回覆，上午6時至9時使用量飽和，此時段將維持1班次直達車。

基隆市政府之後又公布民調，77%受訪市民支持平日上午尖峰時段，台鐵加開基隆到南港直達車，市府評估實際狀況後認為，台鐵現有109車次自強號，每日上午7時34分從基隆站發車，上午7時41分抵達八堵站，上午8時9分抵達台北站，終點停靠彰化站，考量現階段請台鐵在平日上午尖峰時段加開直達車或許有困難，經評估後，在滿足通勤族需求和對台鐵衝擊最小情況下，已向交通部提出希望能在現有109車次加停南港站。

王國材今天到宜蘭考察受訪時對此表示，目前整個西部幹線，也就是八堵到樹林，是最壅塞的路段，台鐵局初步研究，如果以直達車，這輛列車在某些地方就不能停，屆時可能會影響其他相關車站的使用者權益。

王國材強調，可不可以開直達車，這是理性討論課題，他會請台鐵局再與基隆市政府溝通，到底有沒有辦法處理，就留給專業討論。（編輯：李錫璋）1120301

#王國材
#台鐵
#基隆市
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