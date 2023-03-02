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星宇拓展美國市場 擬與阿拉斯加航空合作

2023/3/2 15:03
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（中央社記者汪淑芬台北2日電）星宇航空將在4月26日首航台北-洛杉磯，為拓展美國市場，近期擬與阿拉斯加航空簽合作協議，方便旅客轉機到美國其他地方。

星宇航空公關長聶國維今天接受中央社訪問表示，將與阿拉斯加航空合作，服務星宇航空旅客從洛杉磯轉機到美國其他航點，近期將簽合作協議。

目前，華航直飛美國的航點包括：洛杉磯（2座機場）、舊金山、紐約、夏威夷、關島，另與達美航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、太陽城航空、夏威夷航空合作，旅客轉機可飛航底特律、華盛頓、辛辛那提等55個美國航點。

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長榮航空直飛美國的航點有洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓，另與聯合航空、阿拉斯加航空、捷藍航空、太陽城航空、夏威夷航空合作，旅客轉機可飛費城、達拉斯、邁阿密等81個美國航點。

國籍航空公司與國外航空業者合作可提升轉機旅客的方便性，在國籍航空公司官網或旅行社就可一次完成訂位及購票，並同時取得台灣與國外轉機機場的登機證，且如果前段飛機行程有延誤而趕不上後段飛機，航空公司會協助處理，否則旅客必須分別訂位購票，到了轉機的機場還要另外至航空公司櫃台報到並領取登機證，並承擔趕不上轉機航班的風險。（編輯：管中維）1120302

#美國
#阿拉斯加航空
#星宇航空
聶國維
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