台灣遭批行人地獄 王國材：加強清除人行道騎樓障礙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣交通遭批評為「行人地獄」，交通部長王國材3日表示，將加強清除人行道和騎樓被占用的部分。圖為一名遊客穿過重重停在人行道的機車，走在台北民生西路大稻埕一帶街頭。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北3日電）台灣交通遭批評為「行人地獄」，交通部長王國材今天表示，人行道和騎樓被占用的部分，將透過道安會報，加強清除行人障礙，也會做年度評鑑，給行人安全的空間，政府和全民都可以一起來努力。

立法院今天邀請陳建仁等人列席報告「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」編製經過並備質詢，王國材在院會開始前，接受媒體訪問。

民眾檢舉交通違規項目，自去年4月底起限縮為46項，知名YouTuber Cheap批評當初提案修法的民進黨籍立委陳歐珀，貼文引來陳歐珀助理留言，雙方隔空交火。

王國材表示，民眾檢舉有很多項，後來因為件數太多，警政署的處理變得非常繁重，修法裡面針對比較嚴重的部分，讓民眾檢舉，其他部分還是可以透過警政署來處理。

王國材說，交通部會持續來檢討，如果對於行人空間的確有造成行人的危險，是否納入檢舉的範圍，會檢討。

此外，去年台中發生一起母子遭公車司機撞死，台中地檢署昨天依過失致死罪起訴公車司機，近來也陸續發生多起因車輛未禮讓行人的車禍事件。

王國材表示，交通部有一個對於行人的計畫，一個是對於校園地區，有400多個學校周遭環境比較差，要做整理，這部分會跟縣市政府來合作；另一個是在執法的部分，對於不遵守禮讓行人部分，警政署會有一波的宣導跟執法。

王國材說，現在行人的環境，既成道路是最麻煩的，很多是行人設施做得不好，或是沒有行人設施，這部分將透過工程方面經費補助來進行。

還有一部分是人行道跟騎樓被占用的部分，王國材說，將透過道安會報，要求22個道安會報，加強清除行人障礙，也會做年度評鑑，給行人一個安全的空間，這部分政府和全民都可以一起來努力。（編輯：趙蔚蘭）1120303