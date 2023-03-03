19歲陳妤蒨勇闖兩岸主持競賽 奪下最佳新秀

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（中央社記者陳至中台北3日電）世新大學每年都派出學生參加海峽兩岸電視主持新秀會，今年第14屆競賽中，口語傳播暨社群媒體系一年級學生、年僅19歲的陳妤蒨獲得「最佳新秀」表揚，成為一大黑馬。

由中華兩岸文經協會、福建省廣播影視集團合作的「第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」，最佳新秀由2名台灣學生和1名中國學生獲得，其中年僅19歲的陳妤蒨表現精采，賽後獲得工作邀約。

世新大學今天發出新聞稿，陳妤蒨在決賽中，以自小生長的高雄港與福州新區江陰港連結，闡述個人故事並解讀在地特色。

陳妤蒨回憶，在定稿排練時，老師認為她所說的不夠具體，無法與自身連結，稿子被全部退回。在一籌莫展之際，同組夥伴各自放下未完成的講稿，給予許多建議，令她非常感動，在5天的緊湊賽程中，收穫滿滿的友誼。

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陳妤蒨也提到，世新口傳系的多元課程，讓她涉獵廣泛，面對各項賽事都能提出完整論述。而她最喜歡的就是教授秦琍琍的「口語傳播概論」課程，透過專題研究的方式深入了解傳播理論，期末展演須報告25分鐘，讓她培養了全方面的演講技能。

世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授温偉群表示，這次比賽中，評審都推崇陳妤蒨真誠的表達、不帶匠氣，反映出世新大學不僅在傳播教育表現出色，活潑校風帶來的全人教育，使選手能透過觀察生活融入在展演當中，獲得佳績。（編輯：陳政偉）1120303