19歲陳妤蒨勇闖兩岸主持競賽 奪下最佳新秀
2023/3/3 19:41（3/3 19:51 更新）
世新大學口語傳播暨社群媒體系學生陳妤蒨日前參加海峽兩岸電視主持新秀會第14屆競賽，榮獲「最佳新秀」大獎表揚。（陳妤蒨提供）中央社記者陳至中傳真 112年3月3日
（中央社記者陳至中台北3日電）世新大學每年都派出學生參加海峽兩岸電視主持新秀會，今年第14屆競賽中，口語傳播暨社群媒體系一年級學生、年僅19歲的陳妤蒨獲得「最佳新秀」表揚，成為一大黑馬。
由中華兩岸文經協會、福建省廣播影視集團合作的「第十四屆海峽兩岸電視主持新秀會」，最佳新秀由2名台灣學生和1名中國學生獲得，其中年僅19歲的陳妤蒨表現精采，賽後獲得工作邀約。
世新大學今天發出新聞稿，陳妤蒨在決賽中，以自小生長的高雄港與福州新區江陰港連結，闡述個人故事並解讀在地特色。
陳妤蒨回憶，在定稿排練時，老師認為她所說的不夠具體，無法與自身連結，稿子被全部退回。在一籌莫展之際，同組夥伴各自放下未完成的講稿，給予許多建議，令她非常感動，在5天的緊湊賽程中，收穫滿滿的友誼。
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陳妤蒨也提到，世新口傳系的多元課程，讓她涉獵廣泛，面對各項賽事都能提出完整論述。而她最喜歡的就是教授秦琍琍的「口語傳播概論」課程，透過專題研究的方式深入了解傳播理論，期末展演須報告25分鐘，讓她培養了全方面的演講技能。
世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授温偉群表示，這次比賽中，評審都推崇陳妤蒨真誠的表達、不帶匠氣，反映出世新大學不僅在傳播教育表現出色，活潑校風帶來的全人教育，使選手能透過觀察生活融入在展演當中，獲得佳績。（編輯：陳政偉）1120303
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