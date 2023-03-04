台灣國際蘭展開園 遊客湧入看熱鬧也看門道

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2023台灣國際蘭展4日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區登場，不少遊客一早就到園區賞花。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年3月4日

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（中央社記者張榮祥台南4日電）2023台灣國際蘭展今天在台南市後壁區開園，遊客一早湧入賞蘭花。台南市長黃偉哲表示，台灣蘭花擁有無窮生命力，既看熱鬧也看門道，已狠甩全球其他2大（東京、世界）蘭展。

和東京蘭展、世界蘭展並列全球三大蘭展的台灣國際蘭展，昨天在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區開幕，今天開園，這是台南每年的開春盛事，備受蘭花業界重視，遊客也排隊進園賞蘭。

出席開園儀式的黃偉哲指出，今年台灣國際蘭展從台南市無縫接軌給行政院農業委員會，如同往年，蘭展有很多館，1天不一定看得完，周遭也有不少景點，可到東山喝咖啡或參拜觀音佛祖，或前往新營天鵝湖、後壁老街及俗女村逛逛走走，此處已連結成觀光旅遊軸帶。

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黃偉哲表示，台灣蘭花產業業擁有無窮生命力和節節高升的產值，既看熱鬧也看門道，台灣國際蘭展已狠甩全球其他2大蘭展，歡迎遊客利用花期賞蘭。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市政府昨天邀請多名駐台使節及代表出席開幕賞蘭，日本富士電視台、朝日放送電視台、NHK、法新社、歐洲新聞圖片社、Zuma Press及外籍記者聯誼會等國際媒體也到場拍攝報導台灣蘭花之美。（編輯：卞金峰）1120304