環團籲核廢處理立法促討論 曾文生認同藉此溝通

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（中央社記者楊淑閔台北4日電）台灣使用核電逾半世紀，但核廢料處理仍是爭議。綠色公民行動聯盟等環團今天舉辦論壇，主張透過推動立法啟動政府與民眾溝通核廢料選址處理。經濟部次長曾文生認同藉此展開溝通。

環境法律人協會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會今天舉辦「核廢立法論壇」，針對為何要透過立法來進行核廢處理交流意見。

會中，環境法律人協會特聘研究員謝蓓宜細數核能一廠、二廠、三廠用過核燃料的處置現況。綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣並說，現況是核電廠興建時很有動力，核廢處理卻很被動，就像下水道建設看不見，就沒有政治動力，關於最終處置場選址還不見蹤影，希望透過推動立法來形塑溝通機制展開討論。

環境法律人協會常務理事張譽尹指出，溝通要包含中央政府、地方政府及居民，但是可見新北市政府希望不要留在新北市，金門縣政府也不希望被選中而影響到高粱酒產業，經濟部次長曾文生也提過能否推進乾式貯存，各界都會有意見，須嘗試一些溝通的機制、方向。

他建議，溝通也要談條件，提出在地居民可以接受的方案，但不是金錢；同意與否也不要是公投的一次決，同意的程序要拆解成很多比較細的過程，例如先鑽探，看結果如何，再決定是否同意，若要再往前走一步，也要跟各個可能的候選場址一起送環評審查，如果幾處候選場址都可以，最後決定要再有一個同意的機制。

經濟部次長曾文生說，事實上目前核廢處理的技術、資金、方式等都還有爭論，認同透過推動立法讓台灣社會往前走，對於科學發展還不確定時，建立公民嘗試理解、建立承擔風險的方法。

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對張譽尹的建議，曾文生說，核廢處理有一堆問題要解決，去把答案逼進的過程，一定會考慮要到縮減問題的範疇，一次賽局的結論有可能會出現翻桌狀況，比較合理的凝聚過程，就比較可以討論。

國立中興大學法律學系教授陳信安說，台電要做選址工作，又要跟居民溝通，實務上很兩難，推動立法可以進一步把程序具體化，執行單位才有可能依循程序去做溝通、進行地質探勘，推進選址作業。（編輯：陳政偉）1120304