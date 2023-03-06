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台科大、華夏科大重啟併校 教團：勇於突破法令

2023/3/6 13:55（3/6 14:40 更新）
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（中央社記者陳婕翎台北6日電）台科大、華夏科大重啟併校，全國私校工會今天說，現行法令未允許「公私併」，在保障華夏科大師生權益前提下，樂觀其成，肯定勇於嘗試突破法令限制，若順利有望成公私併典範。

台灣少子化嚴重，隨之而來的是高教供需失衡問題。全國私校工會發布新聞稿表示，國內大學數量過多，私校現階段只能與其他私校合併，或改辦高中以下學校或改辦其他公益事業。依現行法令，私立學校必須完成退場，包括停辦、解散及清算後，才能將賸餘財產捐贈。

全國私校工會指出，若以現行規定，華夏科大與台科大「整併」，華夏科大教職員必須先離退或被資遣，才能台科大決定是否以約聘方式僱用，保險及退休身分轉換過程將損失退休權益；台科大是否有足夠人事經費消化吸收華夏教職員也有疑慮，恐怕有些人必須接受優離或優退方案。

台科大「整併」華夏科大有助於減少大學數量並整合高教資源，確保併校學生權益也很重要。全國私校工會表示，需要讓華夏科大學生理解不會發生變成台科大學生的情形，畢業也不會拿到台科大畢業證書，校友也要能接受母校從此消失。

全國私校工會呼籲華夏科大對師生充分說明，提醒師生不應對整併案有美麗錯誤的幻想。期待政府修法，讓公保及勞保年資銜接，私校退撫制度也能與勞退制度相互轉換，保障私校教職員權益，有利產業及學界、私校及公校人才流動。（編輯：管中維）1120306

#台科大
#華夏科大
#全國私校工會
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