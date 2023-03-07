GOLF學用接軌聯盟參與校園徵才 推動職場銜接

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（中央社記者吳家豪台北7日電）由友達光電、仁寶電腦、緯創資通等3大企業發起的GOLF學用接軌聯盟今天宣布，將於3月參與多場校園徵才活動，並鼓勵學生追蹤聯盟官方社群Instagram，讓更多人了解相關學習資源與實習機會。

GOLF學用接軌聯盟（Gap of Learning & Field）匯集國內50家企業，將參加3月11日在陽明交通大學、3月22日在台灣師範大學、3月29日在東海大學舉辦的校園徵才，推出解任務獲得學習好禮活動。

GOLF學用接軌聯盟發布新聞稿表示，自2018年成立至今，已協助上萬名學員完課，目前攜手55所大專院校，提供學生超過330堂線上課程與上千個實習機會，推動校園職場無縫銜接。

根據課程平台數據庫觀察學習樣貌可發現，半導體、資通訊與光電產業等台灣熱門產業的主題學程最多人報名，產業趨勢的敏捷開發課程也反應熱烈。

日前IBM成為聯盟新夥伴，提供IBM SkillsBuild的新興科技與職場軟實力課程，成為GOLF學用接軌聯盟的延伸學習資源，學生只需透過學校信箱至GOLF學用接軌聯盟平台註冊會員，即可免費開啟學習旅程。

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另外，GOLF學用接軌聯盟也與教育部新興智慧顯示科技教育聯盟洽談合作，未來將共享課程資源。新興智慧顯示科技教育聯盟由陽明交通大學擔任計畫主持，參與學校共15所，由計畫內校系提供課程資源，例如前瞻智慧顯示感測元件、製程、系統、影音互動與人因工程等。

GOLF學用接軌聯盟表示，期望藉由更加豐富多元的線上課程資源，提升年輕學子的數位競爭力，逐步實踐協助學生提前與產業接軌的願景。（編輯：趙蔚蘭）1120307