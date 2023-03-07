福島核廢水4月排放？原能會：工程未完且尚待審查

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（中央社記者曾智怡台北7日電）針對媒體報導日本福島核電廠廢水將在4月起排放入海，原能會今天表示，經與日方確認，目前含氚廢水排放工程尚未完工，且開始排放前尚須經過日本原子力規制委員會、國際原子能總署的審查，因此無法在4月開始排放。

媒體報導，日本福島第一核電廠將於今年春季開始排放經處理的核廢水，預期4月上旬開始排入海域。

原子能委員會透過新聞稿表示，循管道與日方相關單位確認，對方告知目前東京電力公司福島第一核電廠含氚廢水排放的設施及設備相關工程尚未完工，且開始排放前尚須經過日本原子力規制委員會的使用前檢查，以及國際原子能總署專家調查團的安全審查，因此無法在4月開始進行排放。

針對日本政府今年1月宣布預計在今年春季至夏季之際，開始福島第一核電廠核災含氚廢水的排放作業，原能會已成立跨部會因應平台，以排放源頭資訊掌握、周圍海域監測以及海域輻射擴散預報系統建置等3項策略建立因應措施，並已透過跨部會合作完成台灣海域長期監測與擴散預報準備作業。

原能會強調，持續秉持專業密切掌握日本含氚廢水處置相關動態，透過海域監測比對，確保台灣海域與民眾輻射安全。（編輯：林興盟）1120307